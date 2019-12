Finland krijgt 34-jarige vrouw als premier, de jongste ooit

Marin zal daarmee Antti Rinne opvolgen, die pas een half jaar minister-president in Helsinki was. Rinne bood het ontslag van zijn regering aan, nadat hij het vertrouwen had verloren van een belangrijke coalitiepartner in zijn kabinet. De Centrum Partij zegde het vertrouwen in hem op vanwege de manier waarop hij was omgegaan met een poststaking van twee weken geleden. Door zijn gebrekkige leiding zou de staking zich hebben uitgebreid naar andere industrieën, waaronder de nationale luchtvaartmaatschappij Finnair.