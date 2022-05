Finland en Zweden op drempel van de Navo. Hoe zal Poetin reageren? ‘Dit is hét moment’

200 ontsnapte gevangenen opgepakt na rellen in gevangenis Ecuador

Het leger in Ecuador heeft tweehonderd ontsnapte gevangenen opgepakt, meldt de Ecuadoraanse politie. De gevangenen waren maandag ontsnapt tijdens rellen in een gevangenis in de stad Santo Domingo de los Colorados, op zo’n 80 kilometer ten noorden van hoofdstad Quito. Daarbij kwamen zeker 43 gedetineerden om.

11 mei