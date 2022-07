Filippo (28) enkele minuten na vrolijke selfie bedolven onder lawine bij gletsjerbreuk in Italië

Bari, vader van een jongetje van 4 jaar, werd zondag met vele anderen bedolven tijdens de gletsjerbreuk op de hoogste berg in de Italiaanse Dolomieten. Zes anderen kwamen ook om het leven. Nog eens acht personen liggen in het ziekenhuis, van wie twee personen ernstig gewond zijn. Dertien mensen zijn nog vermist.

De burgemeester van het dorpje Isola Vicentina, waar Bari woonde, meldde vanmiddag zijn heengaan in een bericht op Facebook. ‘Filippo glipte weg, de Marmolada hield hem bij zich. Isola Vicentina verzamelt zich rond moeder Emanuela, vader Beppe en zijn geliefde broer Andrea, zijn partner, zijn zoon en de hele familie', schreef Francesco Gonzo. Hij plaatste de selfie van de alpinist bij het droevige bericht.

Bari's broer Andrea vertelt op de Italiaanse televisie over de selfie. Hij zou hem zo'n twintig minuten voordat het noodlot toesloeg hebben gemaakt. Volgens Andrea was zijn broer een ervaren alpinist wiens familie hem altijd zei voorzichtig te zijn in de bergen, ‘zeker bij deze (hoge, red.) temperaturen’. Hij zag zijn broer lachen op de foto. ,,Hij overleed terwijl hij deed wat hij liefhad.’’

De selfie van Filippo Bari, die later omkwam bij de lawine op de gletsjer in de Italiaanse Dolomieten.

Oplopend dodental

Er zijn inmiddels zeven dodelijke slachtoffers teruggevonden. Zeker drie van hen hebben de Italiaanse nationaliteit, in een ander geval is zeker dat het om een Tsjech gaat. Daarnaast zijn acht personen naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn ernstig gewond.

De reddingsdiensten vrezen dat het aantal slachtoffers nog verder kan oplopen. Aan de voet van het bergmassief, op de plaats waar de klimroutes starten, werden eerder zestien auto’s geteld waarvan de eigenaar nog niet was opgespoord. ,,We weten nog niet of de auto’s aan dode of vermiste personen toebehoren, of aan mensen die niets met het ongeval te maken hebben”, zei Maurizio Fugatti, president van de regio Trente. Inmiddels wordt nog naar dertien vermisten gezocht; tien Italianen en drie Tsjechen.

Het Italiaanse persbureau Ansa bericht dat de zoektocht naar de vermisten in de nacht van zondag op maandag is doorgegaan, met onder meer drones. Bij de zoekactie wordt ook gebruik gemaakt van helikopters en honden. Vandaag werd de zoektocht ernstig bemoeilijkt door zware stormen. De kans dat slachtoffers van de lawine nog levend worden teruggevonden, is volgens de reddingsdienst ‘zeer klein tot nihil’.

De Italiaanse premier Mario Draghi moest vandaag vanwege de slechte weersomstandigheden zijn reis per helikopter naar het getroffen gebied staken en met de auto verder reizen.

Recordtemperaturen

Een dag voor de noodlottige lawine van ijs, sneeuw en rotsen in de Italiaanse Dolomieten, werd er een recordtemperatuur van 10 graden Celsius gemeten op de top van de Marmolada, met 3300 meter de hoogste berg in het gebergte. Vermoedelijk speelden de warme temperaturen waar het noorden van Italië momenteel mee kampt - er is sprake van een vroege hittegolf - daarbij een belangrijke rol.

Experts denken namelijk dat er mogelijk een verband is tussen de warmte en de lawine. De gletsjer is volgens hen verzwakt door de opwarming van de aarde en krimpt al enkele jaren. Het ijs smelt gestaag weg. Wetenschappers vermoeden zelfs dat de gletsjer binnen 25 tot 30 jaar volledig verdwenen zal zijn. Het gebrek aan (winterse) neerslag de afgelopen maanden zorgde ervoor dat er geen isolerend laagje bovenop de gletsjer ligt. ,,De huidige omstandigheden waarin de gletsjer zich bevindt, komen overeen met augustus, niet begin juli”, zegt de Italiaanse wetenschapper Massimo Frezzotti.

De gletsjer is gelegen in het Marmolada-gebergte in de Italiaanse Dolomieten.