Filipijnen treuren om dood heldhaftige hond zonder snuit en bovenkaak

Het hondje dat in 2011 twee meisjes redde door voor een aankomende motor te springen en daarna wereldberoemd werd na een succesvolle gezichtsreconstructie is niet meer. Kabang overleed maandag op 13-jarige leeftijd in haar slaap, meldde de Filipijnse dierenarts die het dier de afgelopen jaren verzorgde.

,,Het gebeurde maandag tussen 16.00 uur 's middags en 19.00 uur 's avonds’’, zegt dierenarts Anton Lim. ,,Om 16.00 uur had ik nog even met haar gespeeld en rond 19.00 uur wilde ik haar opnieuw eten geven. Maar ik trof haar bewegingloos aan. Ze was niet ziek. Ze overleed in haar slaap.’’

Lim verzorgde het bastaardhondje sinds 2015, nadat haar oorspronkelijke baasje was overleden. Daarvoor had het dier al het nodige meegemaakt.

In december 2011 redde Kabang twee meisjes door in het Filipijnse Zamboanga voor een aankomende motor te springen. Het rijtuig zou de meisjes hebben geraakt, maar Kabang voorkwam dat. Eén van de meisjes was de dochter van zijn eigenaar. De hond raakte bij het ongeval dusdanig gewond dat haar hele gezicht open lag. En in de Filipijnen was niet de zorg voor handen die Kabang nodig had.

Doneeractie

Een verpleegster uit Amerika trok zich het verhaal en het lot van het hondje aan en startte een doneeractie. Al snel stroomden de giften uit tientallen landen binnen en werd er ruim 25.000 dollar opgehaald. Genoeg om Lim en de hond naar de Verenigde Staten te laten gaan.

In een vijf uur durende operatie onderging Kabang de nodige herstelbehandelingen aan het gezicht. Ook werd ze aan een hartworm en een vorm van kanker behandeld. De operatie was succesvol. Het lukte de dierenartsen de hoofdwond te sluiten, maar de bovenkaak en snuit van de hond waren niet meer te redden.

Na een verblijf van zeven maanden in Amerika keerde Kabang in juni 2013 terug naar eigen land. In de Filipijnse hoofdstad Manilla werd ze als een held onthaald. Er was een straatoptocht georganiseerd en de titel ‘hondenambassadeur voor de goede wil’ lag voor het dier klaar. ,,We zijn erg verdrietig om het verlies’’, aldus Lim.

