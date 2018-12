Filipijnen krijgen eeuw na bloedbad door VS geroofde kerkklokken terug

Meer dan veertig Amerikaanse militairen werden daarbij gedood. Als vergelding gaf een Amerikaanse generaal opdracht tot het doden van alle mannelijke parochianen ouder dan 10 jaar. Het incident ging de geschiedenis in als het 'Bloedbad van Balangiga'.



De klokken werden in 1901 uit het land gehaald. Tot voor kort waren er nog twee tentoongesteld op een vliegbasis in de Amerikaanse staat Wyoming. De derde was in Zuid-Korea.



De Filipijnen werden in 1946 onafhankelijk. De huidige Amerikaanse ambassadeur op de Filipijnen, Sung Kim, beschreef de terugkeer als een symbool van de huidige vriendschap.