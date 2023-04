Fietser rijdt doodleuk Antwerpse Ring op

Je ziet het niet elke dag, een fietser op de snelweg. En dat is maar goed ook, want daar dienen snelwegen uiteraard niet voor. Fietsen op de snelweg is levensgevaarlijk en bovendien verboden. Het is een overtreding van de vierde graad. Wie gevat wordt, riskeert 1.600 euro boete en een minimaal rijverbod van acht dagen. Het is niet duidelijk of deze fietser aan de kant werd gezet.