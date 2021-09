Festiviteiten in Kaboel leiden onbedoeld tot bloedbad, meerdere doden en gewonden

Een gerucht dat de taliban weer een grote militaire overwinning zouden hebben geboekt, heeft in de Afghaanse hoofdstad Kaboel geleid tot festiviteiten met dodelijke afloop. Er vielen meerdere doden toen uitzinnige aanhangers van de nieuwe machtshebbers in de lucht begonnen te schieten. De taliban hebben die schutters streng berispt.

De festiviteiten in de hoofdstad volgden op onbevestigde berichten dat de taliban hun tegenstanders hadden verslagen in de belangrijke Panjshirvallei. Een woordvoerder van de Nationale Verzetskrachten (NRF), die zich schrap zetten in de vallei, weersprak deze berichten.

Zeventien doden

Afghaanse media berichten dat zeventien mensen zijn omgekomen en zeker 41 personen gewond raakten door feestvierders die kogels in de lucht afvuurden. Een ziekenhuis in Kaboel spreekt over twee doden en minstens twintig gewonden.

De taliban hebben strijders die meededen aan de festiviteiten op de vingers getikt. ,,Stop met in de lucht schieten. Je kan beter God bedanken”, schreef de woordvoerder van de fundamentalisten op Twitter. ,,De wapens en kogels die jullie krijgen zijn openbare eigendommen. Niemand heeft het recht ze te verspillen. Bovendien kunnen burgers letsel oplopen. Schiet niet zonder goede reden.”

Conferentie

De Verenigde Naties organiseren op 13 september in Genève een internationale topconferentie over Afghanistan. In het door het conflict verscheurde Afghanistan leefden voor de machtsovername door de taliban al veel mensen in armoede. De situatie dreigt verder te verslechteren nu het land internationaal steeds meer in een isolement raakt. Westerse landen die de vorige regering steunden, hebben de geldkraan nu grotendeels dichtgedraaid.

VN-topman António Guterres hoopt een ‘humanitaire ramp’ te kunnen voorkomen in het land. In een videoboodschap roept de secretaris-generaal de internationale gemeenschap op om de Afghanen te helpen. Hij hoopt dat op de conferentie meer geld beschikbaar wordt gesteld ‘zodat humanitaire operaties die levens redden voortgezet kunnen worden’. De VN-topman wil ook dat hulpverleners toegang krijgen tot Afghanen in nood.

De VS moet ook besluiten hoe het nu verder moet met de sancties tegen de taliban. Als die gaan gelden voor heel Afghanistan, kan dat ook grote gevolgen hebben voor de bevolking. Experts spreken over een unieke situatie. ,,Ik kan geen enkel ander geval bedenken waarin een terreurorganisatie die al op de sanctielijst staat, de controle kreeg over een heel land”, zei een voormalige Amerikaanse overheidsfunctionaris tegen The New York Times.

