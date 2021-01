Felle Trump spreekt duizenden aanhangers toe op spannende dag: ‘We zullen niet opgeven’

UpdateTerwijl het Amerikaanse Congres vanavond Nederlandse tijd gaat beginnen aan het debat waarin de verkiezingsoverwinning van Joe Biden moet worden bevestigd, verzamelen zich in Washington D.C. ook duizenden Trump-aanhangers die protesteren tegen de verkiezingsuitslagen. ,,We zullen nooit opgeven, we zullen nooit toegeven’’, beloofde de president zijn aanhangers. ,,Dat doe je niet als het om diefstal gaat.’’

,,Het is een absolute schande’’, noemt hij de afgelopen verkiezingen opnieuw. Trump verloor, maar erkent die nederlaag niet. In plaats daarvan stelt hij dat er fraude heeft plaatsgevonden, een beschuldiging die hij niet onderbouwt. ,,Alle swing states worden gecontroleerd door Democraten. Ze hebben gefraudeerd en manieren gezocht om de verkiezingen te winnen.’’

,,We zullen niet toestaan dat er een ander in het Witte Huis gaat zitten’’, refereert Trump aan Biden, ,,want dan zal het land vernietigd worden’’. ,,Die slappe Democraten, die weke Democraten. Jullie zijn sterker en slimmer dan zij. Jullie zijn de echte mensen, de mensen die ons land hebben opgebouwd’’, zweept Trump zijn duizenden aanhangers op, waarvan er verassend weinig mondkapjes dragen of afstand houden van elkaar.

,,We zullen nog harder moeten vechten. Eerst moet Mike Pence dat doen. En als hij dat niet doet is het een trieste dag.’’ De vicepresident heeft later vandaag een (ceremoniële) rol in het overleg in het Congres (zie ook verder onderin dit artikel).

Donald Trump spreekt zijn aanhangers toe. Trump gaat tijdens zijn toespraak verder met wat hij de laatste tijd op Twitter ook al deed: de Democraten beschuldigen van verkiezingsfraude en de media beschuldigen van bevooroordeelde verslaggeving. Hij had beloofd zijn aanhangers toe te spreken in The Ellipse, een park vlak bij het Witte Huis, voordat het Capitool zich buigt over de officiële vaststelling dat Biden de laatste presidentsverkiezingen heeft gewonnen. 'Wat een menigte!', twitterde hij eerder vandaag. Een van zijn zoons, Eric, warmde de menigte eerder samen met vrouw Lara alvast wat op met ongefundeerde uitspraken aangaande de recente verkiezingen. ,,Is hier iemand die echt denkt dat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen'', schreeuwde Eric. ,,Nee!'', reageerder de menigte. Ook andere prominente steunbetuigers van Trump worden verwacht bij de rally. Deelnemers aan het protest willen straks een mars lopen naar het Capitool waar het Congres zetelt, ruim 3,5 kilometer.

Spannende dag

Een militie-achtige groep komt steun betuigen aan Donald Trump. Het is al met al een spannende dag in de Amerikaanse hoofdstad, binnen én buiten het Capitool. Normaliter is de bevestiging van de uitslag van de presidentsverkiezingen door het Amerikaanse Congres (Huis van Afgevaardigden en Senaat) een formaliteit. Vaak nog saai ook. ,,Vroeger moesten ze ons aansporen erheen te gaan omdat het anders te leeg zou zijn", vertelde een gepensioneerde senator aan The Washington Post. Nu niet. Iedereen zal er zijn en de spanning is om te snijden. Vooral om wat er buiten kan gebeuren. Duizenden Trump-aanhangers zijn sinds gisteravond naar Washington gekomen om te onderstrepen dat de uitslag - volgens hen - niet deugt. Daaronder ook extreemrechtse groeperingen met leden in gevechtskleding.



De politie van de hoofdstad zet 3750 agenten in, de politie van het Capitool, de parkpolitie, de Amerikaanse geheime dienst en 300 leden van de Nationale garde. De demonstranten is gevraagd hun wapens thuis te laten.

Lou Murray, een verzekeraar uit Boston, is ook aanwezig. Hij hoopt dat het Congres en vicepresident Mike Pence Biden niet als overwinnaar zullen uitroepen. ,,Ik hoop dat Pence vandaag moed toont, en ik hoop dat de politici ook zullen doen wat juist is.’’

,,Ik ben hier gewoon om de president te steunen’’, zegt David Wideman, een 45-jarige brandweerman uit Memphis. ,,Ik weet niet precies wat Trump nu nog kan doen, maar ik wil horen wat hij te zeggen heeft.’’

En Nirav Peterson, uit Seattle, zegt: ,,Mensen zijn boos. En dat gevoel gaat niet meer weg.’’

Volledig scherm © EPA

Stokje voor uitslag

President Trump riep eerder via Twitter zijn plaatsvervanger Mike Pence ook al op een stokje te steken voor de officiële vaststelling dat de Democraat Joe Biden de verkiezingen in november zou hebben gewonnen. Hij vroeg Pence in het Congres ‘buitengewone moed’ te tonen en kiesmannen terug te sturen uit staten waar volgens Trump tijdens de stembusgang de regels in strijd met het recht zijn veranderd om de Democraten frauduleus aan een overwinning te helpen.

,,Alles wat Mike hoeft te doen is ze terugsturen en dan winnen we”, aldus Trump. Vanavond herhaalde hij die uitspraken in zijn toespraak. Hij gaat ervan uit dat vicepresident Pence niet alleen een ceremoniële rol heeft bij de plechtige vaststelling in het gebouw van het Congres, het Capitool, van wat de kiesmannen hebben gestemd. In het Amerikaanse stelsel krijgt de winnende partij in een staat alle aan die staat toebedeelde kiesmannen die de uiteindelijke uitslag bepalen. Voor Biden moeten zoals de wet voorziet 306 kiesmannen stemmen, en voor Trump 232.

Het wordt algemeen echter aangenomen dat Pence zich bewust is van het feit dat zijn rol uitsluitend ceremonieel is. De plechtigheid is in het leven geroepen om de uitslagen te bekrachtigen en niet om er aan te tornen. Pence zou ook zelf tegen Trump hebben gezegd dat hij niks meer voor hem kon doen.

Het is wel mogelijk dat parlementariërs bezwaren gaan maken tegen de uitslagen in fel betwiste staten. Dat leidt waarschijnlijk voornamelijk tot debatten van elk 2 uur en oponthoud. De ceremonie met congresleden en vicepresident duurt normaal circa een half uur, maar Amerikaanse media vrezen dat het dit keer dagen kan duren. Vijftien jaar geleden maakten bijvoorbeeld twee Democratische volksvertegenwoordigers bezwaar tegen de kiesmannen van Ohio. Zij meenden dat er in de verkiezingen in Ohio was geknoeid. Het leidde tot een debat in zowel het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat. Die veegden na een stemming het bezwaar van tafel en de kiesmannen uit Ohio stemden zoals voorzien.

Lara Trump en Eric Trump spreken aanhangers van de zittende president toe nabij het Witte Huis.

Biden begroet Democratische winst in Georgia

De aankomend president van de Verenigde Staten, Joe Biden, heeft de vermoedelijke winst van twee Democratische kandidaten voor de Senaatszetels voor de staat Georgia begroet en de Amerikanen opgeroepen tot eenheid. Biden heeft, als de uitslagen in Georgia worden bevestigd, niet alleen een Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, maar controleert ook de Senaat. Daar zitten dan vijftig Republikeinen en vijftig Democraten (of onafhankelijke bondgenoten) en de beslissende stem gaat daar dan naar Bidens vicepresident Kamala Harris.



Biden riep op ‘een bladzijde om te slaan’ omdat de Amerikanen ‘actie en eenheid’ willen. Hij zei ‘nog nooit zo optimistisch te zijn geweest over wat er bereikt kan worden’. Dat is heel wat met een meerderheid in beide Kamers van de volksvertegenwoordiging.



President Biden kan dan vanaf zijn inauguratie op 20 januari bijvoorbeeld ‘coronachecks’ van 2000 dollar (1630 euro) gaan uitdelen aan de Amerikanen. De speciale steun aan de bevolking die lijdt onder de door coronamaatregelen veroorzaakte crisis, was een verbitterd strijdpunt in de Senaat waar de Republikeinen nog een meerderheid hebben. President Trump was er voor maar de Republikeinse aanvoerder in de Senaat torpedeerde het plan vanwege de kosten. Er zou ook een nationaal minimumloon van 15 dollar (12,2 euro) vastgesteld kunnen worden met de Democratische meerderheden. Biden zal ook minder weerstand ondervinden bij plannen om een nationale betaalbare gezondheidsverzekering op te zetten. Die zou moeten concurreren naast de particuliere zorgverzekeraars. De organisatie van de publieke gezondheidszorg is al decennia een twistpunt in de VS waar politiek en particuliere partijen nog steeds niet uit zijn.

People attend a rally in support of President Donald Trump on Wednesday, Jan. 6, 2021, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP