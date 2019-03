Feelgood verhaal over dakloze in New Jersey blijkt hoax

Een dakloze man en een vrouw uit New Jersey hebben toegegeven dat ze een feelgood verhaal dat honderdduizenden euro's opleverde compleet hebben verzonnen. Dakloze veteraan Johnny Bobbitt (36) en Katelyn McClure (28) verzonnen samen een inspirerend verhaal, maar zijn een half jaar later compleet door de mand gevallen.

Het tweetal verzon dat Bobbitt de gestrande McClure zijn laatste twintig dollar gaf voor benzine, toen ze nabij de stad Philadelphia zogenaamd zonder was komen te zitten. Er werd een foto gemaakt, het verhaal werd via sociale media opgepakt door de pers, en via een GoFundMe-campagne werd 400.000 dollar opgehaald. De pagina was opgezet door McClure en haar toenmalige vriend, om Bobbitt te bedanken voor zijn gulle gift. Meer dan 14.000 mensen van over de hele wereld gaven, in de veronderstelling dat Bobbitt met het geld een nieuw leven zou kunnen opbouwen.

In werkelijkheid kenden Bobbitt, McClure en haar toenmalige vriend elkaar van bezoekjes aan een lokaal casino. Samen verzonnen ze het plan om via een nepverhaal een flinke som geld op te halen. Het verhaal begon scheurtjes te vertonen toen het stel met de pers ging praten. Al snel bleek dat het geld helemaal niet naar Bobbitt was gegaan; McClure en haar toenmalige vriend kochten een BMW, gingen naar Las Vegas, en zij kocht dure handtassen. Ze vergokten tevens zo'n 85.000 dollar.

Bobbitt kreeg slechts 75.000 en was daar gepikeerd over. Hij stapte op eigen houtje naar de pers om te klagen over McClure. Ook klaagde hij de vrouw aan. De rechter besloot dat Bobbitt recht had op het hele ingezamelde bedrag. Uit onderzoek van de politie bleek uiteindelijk hoe de vork werkelijk in de steel zat.

McClure kan tot wel 33 maanden celstraf krijgen. Bobbitt is verslaafd aan drugs en hoort deze week of hij de gevangenis in moet, of dat hij zijn straf in een afkickkliniek mag doorbrengen.