FBI vreest voor aanval van binnenuit tijdens inauguratie

De FBI gaat alle 25.000 troepen van de Nationale Garde die naar Washington gaan, onderzoeken. Legersecretaris Ryan McCarthy vertelde gisteren aan The Associated Press dat functionarissen zich bewust zijn van de mogelijke dreiging en hij waarschuwde de commandanten om op hun hoede te zijn voor problemen binnen hun gelederen naarmate de inhuldiging nadert. Tot dusverre zeggen hij en andere leiders echter geen bewijs van enige bedreiging te hebben gezien.

Het leger screent standaard alle medewerkers al op extremistische connecties. De FBI-screening is daar een aanvulling op. ,,We moeten ons er bewust van zijn en we moeten alles in het werk stellen om deze mannen en vrouwen grondig te onderzoeken”, aldus McCarthy.

Bedreigingen van binnenuit waren een aanhoudende prioriteit van de politie in de jaren na de aanslagen van 11 september 2001. In de meeste gevallen waren die bedreigingen afkomstig van opstandelingen van eigen bodem die waren geradicaliseerd door Al Qaida, de Islamitische Staatsgroep of soortgelijke groepen.

De dreigementen tegen de inauguratie van Biden werden daarentegen aangewakkerd door aanhangers van president Donald Trump, extreemrechtse militanten, blanke supremacisten en andere radicale groeperingen. Velen geloven in de ongegronde beschuldigingen van Trump dat de verkiezingen van hem zijn gestolen, een bewering die door veel rechtbanken, het ministerie van Justitie en Republikeinse functionarissen in belangrijke staten is weerlegd.

De protesten die gisteren in verschillende steden in de Verenigde Staten waren aangekondigd zijn voor zover bekend kleinschalig en zonder grote problemen verlopen. De politiemacht die in de steden uit voorzorg was opgetrommeld, was in de meeste gevallen veel groter dan het aantal Trumpaanhangers dat tegen de verkiezingsuitslag kwam protesteren.

,,Het stelde vandaag niets voor en we zijn blij dat dat zo was”, zei een woordvoerder van de staat Pennsylvania, waar rekening werd gehouden met een gewelddadige demonstratie bij het regeringsgebouw in Harrisburg. Ook in de hoofdsteden van de andere vijftig staten waren de veiligheidsdiensten bedacht op protesten die weleens uit de hand konden lopen, zoals dat begin januari gebeurde bij het Capitool in Washington toen Trumpaanhangers het gebouw bestormden.

In Harrisburg kwam maar een kleine groep betogers opdagen, onder wie de 34-jarige Alex. De stukadoor uit Hershey wilde zijn steun voor Trump komen betuigen, maar zag dat de opkomst tegenviel. ,,Er gebeurt hier niets”, zei Alex die net als de president vindt dat de verkiezingen zijn gestolen. Hij zei ook bij de demonstratie aanwezig te zijn geweest op 6 januari in Washington. Maar aan de bestorming van het Capitool had hij niet deelgenomen.

Ook in Lansing in Michigan was er weinig animo voor het protest. Een klein groepje had zich daar verzameld. Sommigen droegen wapens. ,,Ik ben hier niet om geweld te plegen en ik hoop dat niemand hierheen komt om gewelddadig te zijn”, zei een man op het grasveld voor het parlementsgebouw. Op zijn hoofd droeg hij een Make America Great Again-pet. Tegen het vallen van de avond, waren de betogers weer huiswaarts gekeerd.

