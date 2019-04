FBI jaagt op ‘extreem gevaarlijke’ vrouw (18) die door Columbine ‘geobsedeerd’ is

De inhoud van haar bedreigingen is niet bekendgemaakt, maar de politie neemt ze zeer serieus en liet scholen daarom veiligheidsmaatregelen nemen. De bedreigingen waren overigens niet gericht op een specifieke school. Volgens de lokale politie en de FBI reisde de verdachte maandagnacht (lokale tijd) van Miami naar Colorado en had ze een vuurwapen en munitie aangeschaft. Ze is dus vermoedelijk gewapend; burgers wordt sterk afgeraden haar zelf te benaderen.

Extra waakzaam

Op 20 april is het precies 20 jaar geleden dat Eric Harris en Dylan Klebold op Columbine High School twaalf klasgenoten en een leraar doodschoten en vervolgens zelfmoord pleegden. De autoriteiten zijn rond deze datum altijd extra waakzaam, zegt een woordvoerster van het Colorado Department of Public Safety tegen persbureau AP.



Het bloedblad bleek in het verleden vaker een ‘inspiratiebron’. Zo planden twee 14-jarige jongens in 2017 een schietpartij op een middelbare school in het Verenigd Koninkrijk. Dit zouden zij hebben gedaan uit fascinatie voor de Columbine-moorden. De jongens werden veroordeeld tot tien en twaalf jaar cel. Ook in 2013 zou een tiener (16) gefascineerd zijn geweest door het bloedbad in Columbine. Hij verwondde toen op zijn school in Portugal vijf mensen met een mes.