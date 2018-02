FBI erkent nalatigheid: met tip over schutter werd niets gedaan

Een bekende van Cruz belde de tiplijn van de FBI op 5 januari met informatie over de jongen. Hij zou wapens hebben en zich onvoorspelbaar gedragen. Ook zou de 19-jarige zich hebben uitgelaten over zijn verlangen om mensen te doden en zou hij verontrustende berichten op zijn sociale mediakanalen hebben geplaatst. De tipgever sprak zijn zorgen uit over een mogelijke aanval op een school.



In de verklaring die de FBI vrijdag naar buiten bracht wordt gesteld dat de tip met de FBI in Miami gedeeld had kunnen worden voor onderzoek, maar dit gebeurde niet. Volgens FBI-directeur Christopher Wray worden de fouten binnen de organisatie op dit moment onderzocht.



Wray zegt de gebeurtenis ,,tot op de bodem uit te zoeken" en te kijken naar de manier waarop de FBI met informatie van burgers omgaat. ,,We hebben met slachtoffers en families gesproken en betreuren dat dit nog extra pijn oplevert voor de slachtoffers van deze tragedie", aldus Wray.



Ook zou de FBI eerder al gewezen zijn op een reactie die Nikolas Cruz onder een video op Youtube had geplaatst. Het bericht zou zijn onderzocht, maar onduidelijk bleef wie de afzender was.