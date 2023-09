Farmaceut en Amerikaanse regering naar Hooggerechtshof om toegang tot abortuspil te beschermen

In de Verenigde Staten heeft de distributeur van een van de meest gebruikte abortuspillen vrijdag aan het Hooggerechtshof gevraagd om strenge wetgeving terug te draaien, zodat de pil weer makkelijker verkrijgbaar is. Ook de regering van president Joe Biden sluit zich aan bij het beroep, meldt persdienst Reuters .

In augustus had een federaal hof van beroep in New Orleans, in de staat Louisiana, geoordeeld dat de abortuspil ten laatste tot zeven, en niet tot tien weken zwangerschap gebruikt kon worden. Ook verbood het hof om de pil nog via de post op te sturen en werd de verplichting van een doktersrecept heringevoerd.

De nieuwe regels zouden echter pas ingaan na een eventuele bevestiging door het Hooggerechtshof, zoals het hof van beroep ook zelf had onderstreept.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft zich aangesloten bij het beroep van farmaceutisch bedrijf Danco over de voorwaarden voor toegang tot mifepriston (RU 486), dat, in combinatie met een ander medicijn, reeds is gebruikt door 5,6 miljoen vrouwen sinds de goedkeuring door het Amerikaanse medicijnagentschap (FDA) in 2000.

Principiële bezwaren

Danco voert aan dat de pil van “essentieel belang” voor vrouwen is. Het bedrijf verwijt het hof dat het de klagers een procesbelang heeft toegekend, terwijl zij “de pil niet gebruiken of voorschrijven” en enkel principieel gekant zijn tegen vrijwillige zwangerschapsonderbreking. De klagers, onder meer artsenverenigingen, vinden dat onvoldoende is nagegaan of de versoepelde toegang tot de pil, die de FDA sinds 2016 heeft toegestaan, tot bijkomende risico’s voor de gezondheid van vrouwen kunnen leiden.

Als het Hooggerechtshof de zaak aanneemt, begint deze waarschijnlijk in oktober. Een vonnis wordt pas tegen het einde van juni 2024 verwacht.

Het Hooggerechtshof heeft als gevolg van een aantal benoemingen onder het presidentschap van Donald Trump een conservatieve meerderheid. In 2022 vernietigde het hoogste federale gerechtshof het historische arrest Roe v. Wade, dat sinds 1973 het recht op abortus voor alle Amerikaanse vrouwen garandeerde.

Sinds de vernietiging heeft elke staat de vrijheid om zelf wetten met betrekking tot abortus te maken. Dat heeft vooral in conservatieve staten, zoals Louisiana, geleid tot beperking van de toegang tot abortus. De regering-Biden probeert die toegang juist zoveel mogelijk te beschermen.