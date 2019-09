Fanatieke ‘homogenezer’ komt na 20 jaar zelf uit de kast

McKrae Game, een 51-jarige Amerikaan die in de Verenigde Staten al twintig jaar op christelijke grondslag controversiële therapieën geeft om homo’s, lesbiennes en transgenders te ‘genezen’ van hun geaardheid of gedachten over geslachtsverandering, is opmerkelijk genoeg nu zelf uit de kast gekomen. De ooit bloedfanatieke ‘priester’ biedt in een uitgebreid bericht op Facebook zijn nederige excuses aan. ,,Vergeef me alsjeblieft.’’

Game stelt in zijn excuus dat hij per direct is gestopt met het door hem opgerichte ‘homo-genezingscentrum’ Hope for Wholeness en dat hij alle boeken die hij schreef en de afgelopen decennia verzamelde over het door hem uitgedragen onderwerp de deur uit heeft gedaan. ,,Ik heb er geen spijt van dat ik 20 of 25 jaar van mijn leven heb gegeven aan de genezingen waar ik, bezien vanuit christelijk perspectief, altijd voor honderd procent achter heb gestaan. Maar dat laat ik nu allemaal achter me’’, aldus Game die niet meer als ‘alternatief geneesheer’ actief is en een baan als tuinman heeft aanvaard.

Lees ook Omstreden heteroparade in Boston door Trump-fans, veel politie op de been Lees meer

Hij beseft dat zijn coming-out door de wereld zal worden gezien als spraakmakend, omdat hij bijna de helft van zijn leven alles op alles zette om zijn doelgroep nadrukkelijk op andere gedachten te brengen. Game – getrouwd en twee kinderen – stelt dat zijn homoseksuele gevoelens ‘langzaam maar zeker’ zijn ontstaan. ,,Ik zat gewoon fout’’, meldt hij in zijn bericht. Hij realiseert zich dat hij mensen veel pijn heeft gedaan door bijvoorbeeld homo’s met psychologische methoden en religieuze motieven richting heteroseksualiteit te sturen. ,,Ik weet dat ik veel mensen pijn heb gedaan. Er zijn mensen die ik behandelde die me vertelden dat ze door mij, mijn idealen en therapie, uit het leven wilden stappen. Voor die mensen rest niks anders dan een gemeend sorry.’’

Torso

In South Carolina, de staat waar de man nog altijd woont, is conversietherapie niet verboden. In veel andere staten en landen wel. In Nederland is het formeel nog altijd toegestaan, maar komt het zelden voor. Game treedt in zijn bericht overigens niet in details. ,,Wel ben ik dankbaar dat in dit allemaal achter me kan laten’’, meldt hij op Facebook in een korte filmpje waarin hij niet alleen uit de kast komt maar ook zijn blote torso aan de wereld laat zien. Volgens Game wordt hij door zijn echtgenote gesteund. Maar of de twee nog samen zijn, is onduidelijk.

Hij stelt bij herhaling dat hij zich ‘diep schaamt’ voor wat hij ooit propageerde. ,,Ik weet nu dat het veel belangrijker is om een open, eerlijk en authentiek leven te hebben.’’ Hij raadt de therapieën die hij jarenlang gaf nadrukkelijk af. ,,Veel mensen denken dat er iets mis met ze is. Het tegendeel is waar, zo weet ik nu. De cirkel van ontkenning moet stoppen en homo’s, lesbiennes en alle anderen moeten, zonder druk van buitenaf, gelukkig zijn met wie ze zijn. Eventuele tegenstanders moeten stoppen te proberen mensen op andere gedachten te brengen’’, besluit Game. ,,Het voornaamste is leren lief te hebben.’’ Zijn ‘ministerie van de waarheid’ Hope for Wholeness blijft, nu Game weg is, overigens wel bestaan en zal door anderen worden geleid.