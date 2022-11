Families van Russische soldaten beschuldigen Poetin ervan hen te minachten: ‘Gaat u zich weer verstoppen?’

Twee maanden na de gedeeltelijke mobilisatie zal Vladimir Poetin dus een aantal moeders en echtgenotes op audiëntie laten komen om de angst en woede weg te nemen. De ontmoeting met de vrouwen, waarover de krant Vedomosti berichtte, werd bevestigd door Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov. De ontmoeting zou later deze week plaatsvinden, maar een exacte datum werd nog (niet) meegedeeld. Rusland viert op 27 november Moederdag.

“Inderdaad, zo’n ontmoeting is gepland, dat kunnen we bevestigen”, zei Peskov volgens persbureau ‘Reuters’ tegen verslaggevers op de vraag of Poetin een bijeenkomst zal houden met families van gemobiliseerden. “Zo’n bijeenkomst is in voorbereiding”, klonk het.

Maar voorvechters van soldatenfamilies hebben gezegd dat zij niet voor de bijeenkomst zijn uitgenodigd en zij zijn ervan overtuigd dat dit een poging is van het Kremlin om de minachting van het regime voor de eigen soldaten in Oekraïne te verhullen. “Natuurlijk hebben ze ons niet uitgenodigd en we willen ook niet gaan.” Dat zegt Valentina Melnikova, een vrouw die al sinds 1989 voor de families van soldaten opkomt, in een interview met de Britse krant ‘The Guardian’.

Volgens haar heeft het comité van soldatenmoeders al duizenden klachten ontvangen, veel meer dan in de periode van de Russische oorlog in Tsjetsjenië. Zij gelooft dat het Kremlin de vertegenwoordigers van de soldatenfamilies zelf zal uitkiezen of misschien zelfs hun gelederen zal aanvullen met extra mensen, om Poetins ontmoeting volledig te ensceneren. “Dit is een zeer moeilijke tijd”, vertelt Melnikovaa. “Dit is de eerste keer dat we duizenden oproepen in een week hebben gehad.” Soms leek de mobilisatie op “totale wetteloosheid”.

Andere activisten hebben de Russische president uitgescholden omdat hij zich lijkt te verbergen voor zijn critici. “Vladimir Poetin, ben je een man of wat?” zei Olga Tsukanova van de Raad van Moeders en Vrouwen, een organisatie van activisten die de regering heeft verzocht om de mobilisatie te stoppen en de soldaten aan het front weer naar huis te sturen. Haar 20-jarige zoon is opgeroepen, maar hij verzet zich hiertegen.

“Hebt u de moed om ons in de ogen te kijken, niet met uitverkoren echtgenotes moeders die in de zak van het regime zitten, maar met echte vrouwen, die uit verschillende steden hierheen zijn gereisd om u te ontmoeten?”

“Wij wachten op uw antwoord! Of gaat u zich weer verstoppen?”, vroeg Tsukanova zich af in een videoblog die snel werkt opgepikt door onafhankelijke Russische nieuwssites.

Woensdag hield de organisatie een bijeenkomst met vrouwen die hun beklag deden over het leger. De vrouwen beweerden dat zij voor de bijeenkomst werden gevolgd door leden van de Russische veiligheidsdiensten.

Het regime krijgt immers steeds meer kritiek van families van Russische soldaten, die onder twijfelachtige voorwendselen zijn gemobiliseerd, slecht zijn opgeleid en amper over degelijke uitrusting beschikken. Tientallen Russische soldaten hebben ook geklaagd over corruptie en misbruiken binnen het leger. Geregeld richten hun families zich in videoboodschappen rechtstreeks tot Poetin om in te grijpen. Maar vooralsnog zonder veel succes.