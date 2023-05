Familiedrama na dood van bejaarde echtgenote: ‘Daniël zag de zorg voor zijn gehandicapte zoon niet meer zitten’

Een bejaarde man uit het West-Vlaamse Koolskamp heeft zondagavond brand gesticht op de zolder van zijn woning en is daarna uit het leven gestapt. Hij laat een 55-jarige thuiswonende zoon met een beperking achter. ,,Sinds zijn vrouw Cecile anderhalve maand geleden op 87-jarige leeftijd stierf, zat Daniël in de put”, laten mensen uit zijn omgeving weten. Opvallend: op zolder lag een grote hoeveelheid opgebrande bankbiljetten.

Toen maandagavond rond 20.00 uur rookwolken uit het dak van een hoevewoning in Koolskamp (tussen Brugge en Kortrijk) kwamen, ging de brandweer met spoed ter plaatse. In het huis wonen Daniël V., een bejaarde man, en zijn 55-jarige zoon. Zijn zoon heeft een beperking en kan niet zelfstandig wonen.

De brandweer kreeg het vuur op zolder vrij snel onder controle, maar op dat moment was al bijzonder veel schade aangericht. De zoon was toen al lang in veiligheid, maar zijn bejaarde vader was in eerste instantie spoorloos.

Vijver

De brandweer kon de man nergens in de woning aantreffen. Daarop gingen de brandweerlieden buiten op zoek. Even later vonden ze het levenloze lichaam van de bejaarde bewoner, in een vijver vlak bij het huis. Alle hulp kwam te laat voor de man. Zijn zoon werd opgevangen bij buren en later door familie. Toen brandweerlieden de zolder onderzochten troffen zij een grote hoeveelheid bankbiljetten aan, waarvan een deel helemaal of gedeeltelijk was opgebrand. De briefjes lagen verspreid over de hele breedte van de zolder.

Het drama speelde zich af in een hoevewoning in Koolskamp.

Vermoed wordt dat de bewoner het geld zelf heeft uitgestrooid en vervolgens brand stichtte. Daarna stapte hij uit het leven. ,,Daniël was zeer wantrouwig tegenover alles en iedereen, zeker als het over geld ging”, melden bekenden van hem. ,,Hij was eigenzinnig, maar had altijd het beste voor met zijn vrouw en zoon. Cecile is gestorven na ziekte, thuis trouwens, maar Daniël heeft er alles voor gedaan wat hij kon. Tot het laatste moment is hij haar blijven verzorgen. Maar haar dood was voor hem een ongemeen zware klap.”

Sinds kort depressief

Het overlijden van zijn echtgenote bracht voor de bejaarde man ook een groot probleem met zich mee. ,,Met zijn tweeën ging het de laatste jaren net, maar alleen kon Daniël de zorg voor hun thuiswonende zoon niet meer aan. Sinds enkele weken was hij depressief. Hij zag het niet meer zitten. Verschillende mensen hebben geprobeerd hem op te vrolijken, maar kennelijk volstond dat niet. Hij zal geen uitweg meer gezien hebben. Verschrikkelijk dat dit nu moet gebeuren.”

Dinsdagochtend moest de brandweer opnieuw uitrukken voor een heropflakkering van de brand.

Zetel vat vuur

Toen de politie dinsdagochtend naar de woning terugkeerde, onder meer om nog zoveel mogelijk bankbiljetten veilig te stellen, merkten de inspecteurs plots dat op zolder een zetel was beginnen smeulen en opnieuw vuur vatte. Daarop werd opnieuw de brandweer ter plaatse geroepen. De brandweerlieden blusten de zetel en brachten die nadien weer naar buiten. Kort voor de middag vertrokken brandweer en politie, nadat al het waardevols uit de woning was gehaald. Het huis is intussen weer verzegeld.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Hulpdiensten zijn ter plaatse.