Familiedrama Malaga: 'Na haar dood wilde hij blijkbaar niet meer verder'

Video Iedereen in Thailand wil verdienen aan grotjon­gens

6:05 Voordat de Thaise grotjongens deze week als vips aan een reis naar Argentinië en de VS begonnen, zochten verslaggever Eefje Oomen en cameraman Nick Rompelberg ze in alle stilte in Thailand op. Daar vielen zij van de ene in de andere verbazing. Een shirtje kost 8 euro, een interview zes maanden cel.