Familie van door hek onthoofde vrouw (25) eist 230 miljoen euro schadevergoeding

De familie van een Oegandese activiste die een half jaar geleden omkwam tijdens een ongeluk in een nationaal park in de VS eist bij de rechter 270 miljoen dollar (ongeveer 228 miljoen euro) schadevergoeding.

Esther Nakajjigo (25) was samen met haar Franse echtgenoot Ludovic Michaud op bezoek bij Arches National Park in Utah, toen een niet vastgezet hek over de weg zwaaide en haar onthoofde terwijl ze in de passagiersstoel van hun auto zat. Het pasgetrouwde stel was naar het park afgereisd om het eenjarig jubileum van hun eerste date te vieren.

Buitengewone strijder

Michaud eist 240 miljoen dollar aan schadevergoeding van de National Park Service, Nakajjigo's familie 30 miljoen, meldden Amerikaanse media vrijdag. ,,Bij gebrek aan een standaardhangslot van acht dollar verloor onze wereld voorgoed een buitengewone strijder; een jonge vrouwelijke influencer die voorbestemd was om de toekomstige prinses Diana, filantroop Melinda Gates of Oprah Winfrey van onze samenleving te worden", aldus hun advocaat.

In een interview op tv-zender CBS4 in Denver deze week zei Michaud, die in Colorado woont, dat hij nog steeds flashbacks heeft van het ongeval en ‘probeert uit te vinden hoe hij verder moet, hoe hij 's ochtends wakker kan worden’.

,,Wat hij die dag heeft gezien en meegemaakt, kan ik me niet eens voorstellen", vertelde Deborah Chang, een advocaat die Michaud en de familie Nakajjigo vertegenwoordigt, tegen de lokale media. ,,Het einde van het hek spietste de auto als een lans en onthoofde letterlijk zijn pasgetrouwde bruid vlak voor hem.”

Enorme aanhang

Nakajjigo had een enorme aanhang in haar geboorteland Oeganda en was betrokken bij tal van filantropische projecten. Ze was vooral geïnteresseerd in het verminderen van tienerzwangerschappen en maakte een reality-tv-show om vrouwen te ondersteunen.

Ze was naar de Verenigde Staten gekomen om haar opleiding voort te zetten en ontmoette Michaud in juni 2019 via een dating-app. Het stel trouwde in maart en was van plan een ​​groot huwelijksfeest in Oeganda te geven zodra de Covid-19-pandemie voorbij was.