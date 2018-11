Familie van der Valk teleurgesteld in handelswijze Belgen na vondst Corrie

De familie Van der Valk is niet te spreken over de handelswijze van de Belgische justitie na de vondst van het lichaam van Corrie (58) in een graf in Wallonië. Dat blijkt uit een zojuist verspreidde persverklaring. Daarin verwijten ze de hoofdofficier van justitie in de stad Namen wat hij gecommuniceerd heeft via de media. ,,Wij zijn bijzonder teleurgesteld.’’

De hoofdofficier van justitie (procureur des Konings in België) van het arrondissement Namen bevestigde vandaag tegenover de media dat Corrie van der Valk begraven lag op het kerkhof van Bois-de-Villers bij Profondville, een plaats in de buurt van Namen. ,,Ze kwam daar in 2001 om het leven bij een aanrijding met een trein. Haar lichaam was onherkenbaar’’, verklaarde Vincent Macq.

Onaangenaam verrast

De nabestaanden van Corrie van der Valk zijn ‘not amused’ over die communicatie. ,,Wij zijn bijzonder teleurgesteld dat de Belgische procureur (des Konings) van Namen vandaag informatie met de media heeft gedeeld. Informatie die wij nog niet hebben mogen ontvangen’’, schrijft Corries dochter Sandra namens de familie. Ze doelt op het detail over hoe haar moeder om het leven kwam.

De Nederlandse recherche bracht de horecafamilie gisteren op de hoogte van het feit dat het lichaam van Corrie zeventien jaar na haar verdwijning was gevonden op het Waalse kerkhof. Hoe Corrie aan haar einde kwam, werd volgens een familielid niet meegedeeld.

,,De Nederlandse politie heeft zojuist rond 17.30 uur in een persoonlijk gesprek aan ons verklaard dat Corrie naar alle waarschijnlijkheid door zelfdoding om het leven is gekomen. Om die reden worden geen nadere details bekendgemaakt door de politie’’, schrijft Sandra.

Traject Namen-Dinant

Justitie in Namen maakte vanmiddag nog meer details bekend over hoe Corrie van der Valk om het leven kwam. De toen 58-jarige vrouw verdween op 7 januari 2001 spoorloos uit de woning in Nederasselt nadat ze koffie had gedronken met haar echtgenoot. Volgens het Openbaar Ministerie kwam de Nederlandse nog dezelfde dag om het leven toen ze door een trein werd gegrepen op het traject Namen-Dinant ter hoogte van het plaatsje Lustin.

Volgens de procureur was Corrie van der Valk alleen en had zij niets bij zich waaruit haar identiteit kon worden afgeleid of waaruit bleek dat ze uit Nederland kwam. Haar lichaam was zwaar verminkt. Onlangs werd haar lichaam zoals bekend opgegraven voor DNA-afname door de afdeling Vermiste Personen van de Belgische politie. Dit in het kader van het oplossen van ‘cold cases’. Via een internationale databank werd een match gevonden.

Opgelucht

De familie Van der Valk laat in haar persverklaring verder weten dat ze ,,diepbedroefd maar ook opgelucht’’ is dat er een einde is gekomen aan een zeer lange periode van onzekerheid. ,,We hopen dat de Belgische justitie het stoffelijk overschot binnenkort vrij zal geven om Corrie een eerbiedwaardige begrafenis te geven en definitief afscheid van haar te nemen.’’

De familie wil in alle rust het verlies van Corrie verwerken en zegt geen verdere mededelingen te doen. Ze vraagt de media om respect en begrip voor deze beslissing. ,,Jarenlang zijn wij geconfronteerd met allerlei geruchten en zeer veel media-aandacht voor de vermissing, hetgeen ook iedere keer veel verdriet met zich meebracht.’'