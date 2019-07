Familie Smit laat rechtszaak tegen Johnsons in Amerika zitten

De familie van Ivana Smit ziet af van een civiele rechtszaak tegen Alex en Luna Johnson. Het lukt niet om een advocaat in de Verenigde Staten te vinden die de zaak op no cure no pay -basis wil doen.

In mei kondigden advocaat Sebas Diekstra en de familie Smit aan dat ze de Johnsons, die zij verantwoordelijk houden voor de dood van het 18-jarige fotomodel, via een civiele procedure aan willen pakken. In zo'n rechtszaak wordt de tegenpartij financieel aansprakelijk gesteld. Als het Amerikaanse stel niet strafrechtelijk vervolgd kan worden, dan maar zo, was de gedachte.

Het is afgelopen twee maanden echter niet gelukt een advocaat te vinden die de zaak aanneemt. De benaderde advocaten schatten de kans om te winnen te laag in. ,,Ze bellen niet eens terug’’, zegt Ivana's oom Fred Agenjo. De familie Smit heeft niet het geld om een civiele zaak te bekostigen en zocht een advocaat die betaald wilde worden met de toe te wijzen schadeclaim.

,,Iedereen claimt hier van alles, dus het zou niet moeilijk moeten zijn om een no cure no pay-advocaat in Amerika te vinden’’, reageert Alex Johnson. ,,Tenzij de juridische uitgangspunten voor een zaak zó slecht zijn dat geen enkele advocaat die aanneemt zonder betaling vooraf.’’

Ivana Smit overleed in december 2017 in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Ze was van het balkon van de Johnsons op de twintigste verdieping gevallen. De tiener had veel drugs in haar bloed, bleek bij de autopsie. Volgens de familie Smit is het Amerikaanse stel waarmee Ivana de nacht doorbracht verantwoordelijk voor haar dood. Alex en Luna Johnson ontkennen alle beschuldigingen en dreigen zelfs met gerechtelijke stappen als de aantijgingen niet stoppen.

De politie in Kuala Lumpur en de rechtbank concludeerden eerder dat Ivana's dood een ongeluk was. Er loopt in Maleisië nog een hoger beroep van de familie Smit tegen de uitspraak van de rechter die de omstandigheden rond de dood van Ivana onderzocht. De familie Smit denkt dat er pas in 2020 uitspraak zal zijn.