Familie maakt eigen website om Ghislaine Maxwell te verdedigen

De familie gelooft niets van alle beschuldigingen en legt op de site uit te willen aantonen dat Ghislaine ‘geen monster’ is. Zo zou ze wel in de media zijn afgeschilderd. Ten onrechte, aldus de familie. Daarbij wordt verwezen naar een beroemde quote van de Amerikaanse senator Daniel Moynihan die zei: ,,U heeft recht op uw eigen mening, maar niet op uw eigen feiten”.

Realghislaine.com staat vol met flatterende foto’s en video’s van Maxwell. Er zijn geschreven getuigenissen te vinden van mensen die laten weten dat de verdachte ontzettend aardig is, warm, genereus en een baken van integriteit. Er worden ook ‘vaak gestelde vragen’ beantwoord. Daarbij zitten niet alleen vragen over de rechtszaak, maar ook onverwachte als: welke boeken leest Ghislaine in gevangenschap? Ze leest onder meer The Churchill Factor van de Britse premier Boris Johnson.

De site bevat diverse links naar geselecteerde nieuwsverhalen over de juridische strijd die Maxwell voert. Ghislaine Maxwell houdt zelf vol onschuldig te zijn aan de misdaden van Jeffrey Epstein. De makers van de website - haar familie - beloven meer nieuws over haar zaak te posten. ,,We geloven oprecht in de onschuld van onze geliefde zus en moedigen bezoekers van deze site aan om zich aan te melden voor updates.”

Volledig scherm Ghislaine Maxwell in betere tijden. © Brunopress

Broer

De site bevat ook een videoboodschap van Maxwells broer, Ian, die de slechte omstandigheden aan de kaak stelt die zijn zus al meer dan 260 dagen zou ondergaan in ,,een cel van zes bij negen meter” in het Metropolitan Detention Center. Ian beweert dat zijn zus kapot wordt gemaakt door nachtelijke inspecties van bewakers, die volgens hem 15 minuten per keer licht in haar ogen laten schijnen. Maxwell zit vast sinds ze in 2020 werd gearresteerd. ,,Het is wreed, het is marteling, het is verkeerd”, aldus Ian Maxwell. ,,Mijn zus is geen monster. Ghislaine is een stiefmoeder. Een vrouw. Een vriend voor velen. Een zus voor mij. Niemand verdient het om gemarteld te worden als diegene wordt verondersteld onschuldig te zijn.”

De Amerikaanse autoriteiten deden eerdere beweringen over een slechte behandeling af als ‘complottheorieën’.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: