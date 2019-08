Familie geeft emotionele persconferentie over in Maleisië 'ontvoerd' meisje: ‘Breng Nora naar huis’

De tante van Nora, Éadaoin Agnew, vertelde compleet in tranen dat het een ‘extreem traumatische tijd voor het hele gezin’ is, maar dat ze zijn ‘overweldigd’ door de massale steun die ze van over de hele wereld ontvangen.



,,We vragen iedereen om Nora in gedachten te houden en de voortdurende zoektocht naar haar te blijven ondersteunen. We moeten hoopvol blijven. Nora wordt nog steeds vermist en ze is erg kwetsbaar. We moeten er alles aan doen om haar naar huis te brengen.”