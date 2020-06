Familie Floyd komt met resultaten van eigen autopsie, broer roept op tot geweldloos protest

George Floyd (46) stierf een week geleden in Minneapolis nadat agent Derek Chauvin (44) hem minutenlang met een knie op zijn nek op de weg duwde. Alles bij elkaar duurde dat 8 minuten en 46 seconden. De laatste 3 minuten was Floyd al gestopt met ademen. Floyd had Chauvin al meerdere keren laten weten geen lucht te krijgen. Omstanders riepen de agent toe van Floyd af te gaan. Een collega-agent voelde geen pols meer en zei Chauvin ook dat Floyd beter op zijn zij gerold kon worden. Dat gebeurde niet.



Uit een autopsie van de autoriteiten bleek dat Floyd niet aan wurging is overleden. De medisch expert die hem onderzocht heeft geconcludeerd dat een combinatie van factoren leidde tot zijn dood: het in bedwang worden gehouden, mogelijke bedwelmende middelen in zijn lichaam en onderliggende gezondheidsproblemen waaronder hartklachten. De resultaten van toxicologisch onderzoek kunnen nog weken op zich laten wachten. In het alarmtelefoontje waarin om de politie werd gevraagd, werd gezegd dat Floyd met vals geld had afgerekend in een winkel, dat hij erg dronken was en zichzelf niet onder controle had.



De advocaat van de nabestaanden van Floyd, advocaat Benjamin Crump, kondigde toen al aan dat de familie een eigen autopsie wilde laten uitvoeren. Volgens persbureau AP worden de resultaten daarvan later vandaag verwacht.