Familie die gigantische bosbranden in VS veroorzaakte, riskeert miljoenenboete

De familie die een gigantische bosbrand in de Amerikaanse staat Californië veroorzaakte tijdens een ‘gender reveal’-feestje, loopt het risico miljoenen te moeten betalen. Zo bericht The New York Post . Het vuur heeft al meer dan 7000 hectare bos in de as gelegd, wat overeenkomt met ongeveer tienduizend voetbalvelden.

De brandweer van Californië verklaart dat de familie die verantwoordelijk is voor de branden als gevolg van nalatigheid financieel en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Het totale kostenplaatje zal enkele miljoenen bedragen, verklaart een woordvoerder van de brandweer aan Amerikaanse media. In totaal heeft het vuur meer dan 7000 hectare bos verwoest. Door de bewuste El Dorado-brand moesten zo’n drieduizend mensen evacueren, meldde het Amerikaanse televisienetwerk CBS.

Lees ook ‘Babyfeestje’ zorgt voor enorme natuurbrand Lees meer

De brand ontstond zaterdagochtend in El Dorado Ranch Park in Yucaipa (ten oosten van de stad Los Angeles) door een pyrotechnisch apparaat dat gebruikt werd op een ‘gender reveal’-feestje. Dat zijn bijeenkomsten waarbij aanstaande ouders het geslacht van hun baby aankondigen aan vrienden en familie. Zo’n toestel, dat een roze of blauwe wolk opwekt, wordt gebruikt om het geslacht van het kind bekend te maken.

Spijt

Het is niet de eerste keer dat een gender reveal-feestje een grote bosbrand doet ontstaan. In april 2017 wilde een man in de staat Arizona het geslacht van zijn baby laten zien door middel van een explosieve stof. Ook dat liep helemaal uit de hand. 45.000 hectare bos ging toen in vlammen op, goed voor een oppervlakte van ongeveer 65.000 voetbalvelden. De totale schade bedroeg meer dan 8 miljoen dollar of 6,8 miljoen euro. De vader kreeg een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar en moest 220.000 dollar (186.000 euro) schadevergoeding betalen.

Jenna Karvunidis, de vrouw die de gender reveal-feestjes heeft bedacht, heeft ‘spijt dat ze er ooit mee is gestart’. Ze roept iedereen op om ’met deze stomme feestjes te stoppen’. ,,In 2008 ben ik als eerste begonnen met een gender reveal-feestje maar ik wil niet dat mensen dingen platbranden. Stop ermee”, aldus Karvunidis.

Oranje gloed

De Amerikaanse staat kampt al enkele weken met hevige branden door het aanhoudende droge weer met temperaturen tot meer dan 43 graden Celsius. Volgens de Californische brandweer bestrijden momenteel zo’n 12.500 brandweerlieden 22 grote branden. ,,Door de droge weersomstandigheden is er niet veel nodig om een natuurbrand te starten”, luidt het bij de brandweer in Californië.

Op sociale media circuleren heftige beelden van Yosemite Park. Door de bosbranden is de lucht oranje gekleurd. ,,Ik ben al vaak in Yosemite geweest, maar nog nooit was het er zo apocalyptisch”, schrijft een parkbezoeker op Twitter. ,,Dit is geen grap. Ik ben al dagenlang aan het wandelen door oranje stof, de as valt uit de lucht”, luidt het in een ander bericht.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.