Facebook schorst account van Trump voor onbepaalde tijd

Nederland­se ‘godfather’ krijgt vier jaar cel voor afpersen Antwerpse diamantair

4 januari De 72-jarige Greg Remmers van motorbende Caloh Wagoh is in Antwerpen bij verstek veroordeeld tot vier jaar cel voor afpersing van diamantair E.A. Samen met enkele Nederlandse zware jongens eiste hij 1,8 miljoen euro van de juwelier. De bende had het geld nog tegoed van een mislukte witwasoperatie jaren geleden, meldt Het Laatste Nieuws.