Extremist Nieuw-Zeeland werd kort voor aanslag supermarkt noodgedwongen vrijgelaten

De autoriteiten in Nieuw-Zeeland moesten de moslimextremist die mensen heeft neergestoken in een supermarkt noodgedwongen vrij laten rondlopen. De 32-jarige Sri Lankaanse dader verliet kort voor de aanslag de cel. Premier Jacinda Ardern verklaarde dat alle juridische mogelijkheden waren uitgeput om hem langer vast te houden. Ardern kondigde aan de anti-terreurwet aan te scherpen.

De terrorist pakte vrijdag een mes in een supermarkt en begon om zich heen te steken. Hij verwondde zeven mensen voordat de politie hem doodschoot. De man was op het moment van de aanslag pas kort weer op vrije voeten. De politie had hem in 2018 opgepakt omdat hij een steekwapen en extremistisch materiaal in bezit had. Hij zat uiteindelijk drie jaar vast.

Ardern zei dat er simpelweg geen juridische mogelijkheden waren om de detentie te verlengen van de man, die zich volgens haar liet inspireren door terreurgroep Islamitische Staat. De politie hield hem wel continu in de gaten, maar kon de aanslag niet voorkomen. Agenten dachten dat de extremist de supermarkt in Auckland was binnengegaan om te winkelen.

De man kwam in 2011 met een studentenvisum naar Nieuw-Zeeland. Het bleef daar niet onopgemerkt dat hij op Facebook steun uitsprak voor terreuraanslagen. De autoriteiten hield de Sri Lankaan in 2017 aan op het vliegveld van Auckland. Toen bestond de verdenking dat hij naar Syrië wilde reizen. Later was ook een mes aangetroffen in zijn woning. De politie greep in toen de Sri Lankaan een jaar later weer een mes kocht.

Premier Jacinda Ardern zegt dat er geen mogelijkheden waren om de aanslagpleger langer vast te houden

De premier wil naar eigen zeggen graag uitleggen waarom de Sri Lankaan het land niet is uitgezet, maar het vrijgeven van dergelijke informatie zou door de rechtbank zijn verboden. Ze mocht aanvankelijk ook de naam van de aanslagpleger niet noemen, maar dat was ze toch al niet van plan. Ardern zei dat terroristen dan de bekendheid krijgen waar ze naar hunkeren.

De premier wil nu haast maken met het aanscherpen van de antiterreurwetgeving in haar land. Het parlement behandelt een voorstel dat ook het voorbereiden van een aanslag strafbaar stelt. Ardern verwacht dat die maatregel nog voor het eind van de maand zal worden goedgekeurd, maar erkent dat ook dergelijke wetgeving de aanslag in Auckland mogelijk niet had kunnen voorkomen.

“Dit was een uitermate vastberaden persoon die een supermarktbezoek gebruikte als dekmantel voor een aanslag”, zei Ardern. “Dat zijn uitermate lastige omstandigheden.”