Extreme temperaturen in Europa: tot 43 graden in Spanje, ook bloedheet in Frankrijk

Voor enkele regio's is een rood weeralarm afgegeven, het hoogste niveau dat overeenkomt met een extreem risico. De Belgische Francois de Rooij die in Málaga woont kan erover meepraten. ,,We zitten hier lekker aan het zwembad want het is toch wel heel erg warm, zeker voor de tijd van het jaar”, vertelt hij. ,,Het is hier tussen de 36 en 38 graden in de schaduw. In de zon is het dus al heel erg warm”, aldus de Rooij.



Het is overdag dan ook vooral zaak om verkoeling te zoeken. ,,Zeker ‘s middags, tijdens de siësta die echt geen luxe is, zitten we wel vaak binnen. En dan hebben we toch wel de airco aan.”



Zelfs in de warmere Spaanse oorden zijn deze hoge temperaturen niet gebruikelijk in het voorjaar. ,,Ook onze paarden hebben last van de hitte”, zegt de Belg. ,,Zo vroeg op het jaar zijn ze deze hitte natuurlijk niet gewend.” Van Rooij maakt zich ook zorgen over het weer in de zomer, zeker als het zo droog blijft.