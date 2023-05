Extreemrechtse Ogan steunt Erdogan, zittend president op weg naar overwinning

Ongeregeldheden in ons land

Turken in het buitenland kunnen sinds zaterdag naar de stembus. Zij krijgen tot en met woensdag de tijd om een stem uit te brengen. In totaal mogen meer dan 64 miljoen mensen stemmen. Van de 3,4 miljoen kiesgerechtigden buiten Turkije zitten er ruim 250.000 in Nederland. Op meerdere plekken in ons land, waaronder in Eindhoven, kwam het bij de eerste ronde tot ongeregeldheden tussen de verschillende aanhangers. Erdogan was in de eerste stemronde onder Turkse kiesgerechtigden in Nederland populairder dan Kilicdaroglu, meldde het Turkse staatspersbureau Anadolu.