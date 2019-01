Extreem winterweer in Alpen. ‘Dit zie je maar eens in de honderd jaar’

Thailand: gevluchte Saudische is op weg naar Canada

18:47 De Saudische tiener die zichzelf in Thailand had verschanst, uit angst voor haar familie, is vertrokken uit het Aziatische land. Volgens de Thaise immigratiedienst gaat de 18-jarige Rahaf Mohammed al-Qunun met een vliegtuig naar Seoul in Zuid-Korea om daar over te stappen op een vlucht naar Canada.