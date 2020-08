Extreem gevaarlijke orkaan Laura aan land in VS, zes meter hoge ‘muur van water’ verwacht

Met windstoten van zo’n 241 kilometer per uur staat Laura gelijk aan de vorige recordorkaan die Louisiana trof, Lost Island Hurricane, die dateert uit 1856. De storm is zwaarder dan de verwoestende Katrina die in 2005 een ramp veroorzaakte in en om de stad New Orleans, in Louisiana. ,,Het is nu al een van de tien grootste orkanen waar het vasteland van de VS mee te maken heeft gehad”, zegt CNN-meteoroloog Tom Sater. ,,Dit gaat voor een enorme impact zorgen, niet alleen aan de kust maar ook dieper het land in.”

Experts waarschuwen dat de orkaan gebouwen kan verwoesten, bomen kan breken en auto's kan ‘gooien’ als ware het speelgoedwagentjes.

De eerste berichten van de impact druppelen inmiddels binnen. Zo zitten 103.000 huishoudens Louisiana en het naburige Texas zonder stroom en staat een snelweg al onder water. Slechts een begin, weet weerman Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,De wind stuwt het zeewater op en er wordt een stormvloed verwacht van meters hoog die wel 60 kilometer (!) landinwaarts kan komen. In het zwaarst getroffen gebied kan wel 6 meter water komen te staan. In het meest laag gelegen gebied is zelf een eerste verdieping niet veilig.” Dat water loopt ook niet direct weg: de verwachting is dat het enkele dagen duurt.

Geen grote steden

Het district van of de ‘county’ Cameron Parish, een gebied langs de kust van Louisiana van grofweg 45 bij 120 kilometer groot, loopt volgens het NHC naar verwachting onder water. Volgens waarnemers liggen er gelukkig geen grote steden.

Intussen hebben honderdduizenden Amerikanen zichzelf al in veiligheid gebracht, maar lang niet iedereen geeft gehoor aan de oproep om te evacueren. In Port Arthur, Texas, is nog twintig tot dertig procent van de inwoners niet van plan om te vertrekken. ,,Ze weten dat ze er alleen voorstaan, want er zijn geen hulpdiensten beschikbaar om hen te helpen als de storm toeslaat”, zegt burgemeester Thurman Bartie. CNN-presentator Chris Cuomo, die opgegroeid is in gebied waar orkanen toesloegen, waarschuwt dat het niet een kwestie is van in de auto stappen en wegrijden als het water komt. ,,Het stijgt niet geleidelijk. Het is letterlijk een muur van water uit het niets. Je bent direct opgesloten en kunt geen kant meer op.”

Bewoner Trent Savoie (31) haalt zijn schouders er over op. ,,Met vier kinderen en een boerderij met honderd dieren is het gewoon lastig om de boel achter te laten", zegt hij tegen persbureau AP.

