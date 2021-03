Extra aanklacht tegen agent in George Floyd-zaak

Bij een derdegraadsmoord is iemand onopzettelijk gedood als gevolg van een gevaarlijke daad. Daar staat een celstraf van maximaal 25 jaar op, terwijl dat bij een tweedegraadsmoord veertig jaar is. In dat laatste geval is geen sprake van moord met voorbedachten rade, maar had de dader wel de intentie om te doden. Doodslag, waar tien jaar op staat, is de minst zware aanklacht van de drie. Daarbij is volgens het Amerikaanse rechtssysteem sprake van dood door nalatigheid.