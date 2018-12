Explosie zorgt voor vreemd helblauw licht boven New York

België moet IS-weduwen verplicht terughalen: ‘Maar ze zullen hun straf niet ontlopen’

27 december België moet binnen veertig dagen twee IS-weduwen en hun zes kinderen terughalen uit een Koerdisch kamp in Syrië. Dat heeft een rechter in Brussel bepaald. Het gaat om Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25) uit Borgerhout, die in 2013 met hun geradicaliseerde mannen naar het front in Syrië trokken. Voor elke dag vertraging moet een dwangsom van 5.000 euro per kind betaald worden. Bij aankomst in België worden de vrouwen direct gearresteerd: ,,Ze ontlopen hun straf niet,” aldus de zus van één van de vrouwen.