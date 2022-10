Explosie op belangrijke brug tussen De Krim en Rusland, deel wegdek weggeslagen

Met videoOp de strategisch belangrijke Krimbrug die het door Rusland geannexeerde schiereiland met het Russische vasteland verbindt, is zaterdagochtend een grote brand uitgebroken. Het staatspersbureau Interfax meldt op basis van het ministerie voor Noodsituaties dat de brand inmiddels is gedoofd. Volgens de eerste berichten zijn er geen doden of gewonden.

De brand zou zijn veroorzaakt doordat een autobom is geëxplodeerd in een treinstel dat onderweg was naar de Krim, meldt Moskou. Volgens Russische staatspersbureau’s zijn zeven brandstoftanks in vlammen op gegaan.

Op beelden op sociale media is te zien dat een deel van de rijbaan naast de spoorbrug is weggeslagen. Volgens het Russische nationale comité voor de bestrijding van terrorisme zijn twee delen van het wegdek aan één kant ingestort, maar de boog die de brug overspant zou niet beschadigd zijn. Ook zou de rijbaan in tegengestelde richting nog intact zijn.

Ook gaan er video's rond van het moment van de ontploffing. Die beelden kunnen door deze site niet onafhankelijk worden bevestigd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook Oekraïense media maken melding van een een explosie, die iets na 06:00 (lokale tijd) plaatsvond. De informatie van beide kanten kan niet onafhankelijk worden bevestigd. Volgens de eerste berichten zijn er geen doden of gewonden. De Britse krant The Guardian meldt, op basis van ooggetuigen, dat de explosie kilometers verderop te horen was.

Kiev heeft nog geen verantwoordelijkheid genomen voor de explosie.

Poetin is ingelicht

Volgens het Kremlin is de Russische president Vladimir Poetin ingelicht over de brand. Hij heeft een commissie de opdracht gegeven om de oorzaak te onderzoeken. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om tijdelijk een veerdienst in te stellen.

De Krimbrug - die werd gebouwd na de annexatie van het schiereiland door Rusland in 2014 - heeft een enorme strategische, politieke en symbolische waarde voor de Russen. De brug (18 kilometer spoorbrug en 16 kilometer autobrug) is van groot belang voor de aanvoer van Russisch militair materieel waarmee de oorlog tegen Oekraïne wordt gevoerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beschietingen

Sinds de Russische invasie in Oekraïne eind februari heeft Kiev meerdere keren gedreigd de brug de beschieten. Meest recentelijk zijn er in de regio Kertsj, die direct aan de brug grenst, meerdere incidenten met ontploffende drones geweest.

Na de explosie haalde een adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski fel uit naar Rusland. Op Twitter schreef hij: ‘Alles wat illegaal is, moet worden vernietigd. Alles wat gestolen is, moet worden teruggegeven aan Oekraïne. Alles wat door Rusland wordt bezet, moet heroverd worden.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Afgelopen juli werden twee Duitse soldaten opgepakt die wapens, explosieven en duikmateriaal zouden hebben gestolen uit verschillende kazernes in de Duitse noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein. Daarmee wilden ze Oekraïne een handje helpen door de Krimbrug op te blazen.

Volledig scherm De Krimbrug, vlak na de explosie © REUTERS

Volledig scherm Een helikopter blust het vuur op de Krimbrug © REUTERS