Explosie historisch hotel in Cubaanse hoofdstad Havana: zeker acht doden, tientallen gewonden

UpdateEen grote explosie heeft een historisch hotel in de Cubaanse hoofdstad Havana zwaar beschadigd. Zeker acht mensen zijn om het leven gekomen. Ook is sprake van een dertigtal gewonden, melden de autoriteiten.

‘Tot nu toe zijn acht mensen overleden en ongeveer 30 personen opgenomen in het ziekenhuis’ laat het kantoor van president Miguel Díaz-Canel Bermúdez weten op Twitter. In een eerder bericht was sprake van vier doden en dertien vermisten.

Op beelden op sociale media is te zien hoe een groot deel van de gevel van hotel Saratoga is weggeslagen. Het hotel was dicht door de coronacrisis maar zou op 10 mei weer opengaan, staat op de Facebook-pagina. Het als luxe bestempelde Saratoga ligt aan de rand van de oude binnenstad bij het Capitolio, het oude parlementsgebouw. Het is een van de bekendste hotels van de stad. Het hotel heeft vijf sterren en 96 kamers. Daarnaast zijn er twee barretjes, twee restaurants en een zwembad op het dak.

Mogelijk gaslek

De Cubaanse president Miguel Diaz-Canel kwam persoonlijk naar de plek des onheils. Hij sprak over een gaslek als mogelijke oorzaak. Daarna bezocht het staatshoofd de gewonden in het Hermanos Ameijeiras-ziekenhuis. Hij was in het gezelschap van de premier en de minister van Volksgezondheid, zo is te zien op foto's op Twitter.

Een kwart eeuw geleden was er in Cuba een golf aanslagen tegen de toeristenindustrie, die een belangrijke bron van inkomsten is voor het communistische regime.

