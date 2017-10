Explosie bij Jordaanse diplomaat in Parijs

Schutter Las Vegas maakte van semiautomatisch wapen een automatisch wapen

4:03 De schietpartij in Las Vegas waarbij zondagnacht 59 mensen om het leven kwamen blijkt zorgvuldig gepland. De schutter had in zijn hotelkamer een groot aantal wapens, waaronder semiautomatische geweren, die gewoonlijk één keer schieten bij het overhalen van de trekker. Daarvan had Stephen Paddock volautomatische wapens gemaakt door er een apparaatje tussen te plaatsen dat als het ware de trekker achter elkaar overhaalt.