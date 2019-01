Explosie bij AfD-kantoor in Duitsland, politie vermoedt politiek gemotiveerde aanslag

Steeds meer vraagte­kens rond explosie Russisch flatgebouw: pech of toch terrorisme?

3 januari Iemand die een dag tevoren een flat huurt, een busje dat in vlammen opgaat, drie mannen die daarbij omkomen en een zwerver die een verdachte mobiele telefoon vindt. Was de explosie in Magnitogorsk wel een ongeluk, of toch een aanslag?