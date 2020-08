Expeditieleider (35) betrokken bij honderden olifantendoden in Congo: 30 jaar dwangarbeid

Bril van Indiase onafhanke­lijk­heids­held Gandhi voor 278.000 euro geveild

23 augustus Een zeldzame en historisch belangrijke bril die zou hebben toebehoord aan de Indiase onafhankelijkheidsheld Mahatma Gandhi (vermoord in 1948) is geveild voor 260.000 pond (278.000 euro). Dat zegt een woordvoerster van een veilinghuis in het Britse Bristol tegen het Duitse persbureau DPA. Vooraf was een opbrengst van 10.000 tot 15.000 pond verwacht.