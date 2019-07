Exitpoll: Zelensky wint ruim parlementsverkiezingen in Oekraïne

Voor Diennaar van het Volk leek de eveneens gloednieuwe partij Golos (‘stem’), onder leiding van rockzanger Vjatsjeslav Vakartsjoek, qua ideologie de meest logische regeringspartner. Maar die partij, die staat voor eerlijkheid, anti-corruptie en Europese waarden, bleef steken op 6,5%. Dus heeft een dergelijke coalitie net geen meerderheid in de Verchovna Rada, het Oekraïense lagerhuis.

De exit-poll wees uit dat het Oppositie Platform als tweede eindigde met bijna 13%. De partij staat onder leiding van oud-presidentskandidaat Joeri Bojko en Viktor Medvedtsjoek, die een persoonlijke vriend is van de Russische president Vladimir Poetin en peetoom van diens dochter. De partij wil de relatie met Rusland verbeteren. Het pro-Russische karakter van het Platform, lijkt samenwerking met Diennaar van het Volk in de weg te staan.

De partij van oud-president Petro Porosjenko, Europese Solidariteit, haalde 8,8 procent van de stemmen binnen. Maar een coalitie met Diennaar van het Volk lijkt er niet in te zitten, omdat er tussen Zelensky en Porosjenko nog te veel oud zeer zit van de presidentsverkiezingen van afgelopen april.

Campagne

Die werden royaal gewonnen door Zelensky, na een keiharde campagne, met name van de kant van Porosjenko. Daarnaast staat achter Zelensky de Oekraïense oligarch Ihor Kolomojsky, die ook met Porosjenko nog een appeltje heeft te schillen. De oud-president ontsloeg Kolomosjky in 2015 als gouverneur van Dnepropetrovsk (nu Dnipro) en onder zijn leiding pakte de regering Kolosjmsky dienst PrivatBank af, de grootste van het land.

De partij van oud-premier Joelia Tymosjenko kreeg het vertrouwen van 8,5 procent van het Oekraïense electoraat. Tymosjenko en Zelensky hebben elkaar, althans in het openbaar, hoog zitten. Alleen zouden de nog steeds brandende ambities van Tymosjenko (ze zou opnieuw premier willen worden) een coalitievorming tussen haar Batkivsjtsjina (‘vaderland’) en Diennaar van het Volk in de weg staan.

Met wie Diennaar van het Volk ook in een coalitie stapt, het Westen zal nauwgezet volgen hoe Zelensky’s partij en haar parlementaire bondgenoten de nodige hervormingen zullen (kunnen) doorvoeren. Oekraïne kent naast de oorlog in de Donbass problemen met de infrastrcutuuur van gas en elektriciteit. Ook is de corruptie onder vijf jaar Porosjenko niet voldoende bestreden en hebben oligarchen nog veel te invloed op de economie van het land.