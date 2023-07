Exit polls lijken er naast te zitten: Spaanse verkiezingen worden nek-aan-nek-race tussen links en rechts

De voorspelde grote overwinning van rechts bij de algemene verkiezingen in Spanje lijkt laat in de avond uit te draaien op een gelijkspel tussen het linkse en rechtse blok. De PSOE van de socialistische premier Pedro Sánchez lijkt nu enkele zetels te winnen, in plaats van de nederlaag die was voorspeld. Met de steun van zijn coalitie-partijen, lijkt een nieuwe termijn als premier mogelijk.

Dat betekent dat de exit-polls, die na 20.00 uur werden gedeeld, er flink naast zaten. Die gaven een forse overwinning aan het rechtse blok.

Wat na het tellen van zeventig procent van de stemmen al wel duidelijk was: de door de conservatieve Partido Popular (PP) gedroomde regering van zijn premier-kandidaat Alberto Núñez Feijóo lijkt niet zo logisch als de peilingen vooraf weergaven. De PP bemachtigt lang niet zo veel zetels als de minimaal 150 die het beoogde. En de mogelijke coalitiegenoot, het extreem-rechtste Vox, valt ver terug. Van 52 naar ongeveer 33 zetels.

Zowel het linkse blok (de PSOE van Sánchez samen met de nieuwe progressieve partij Sumar) als het rechtse lijken niet meer dan 165 zetels te halen. De absolute meerderheid in het parlement is 176 zetels. Maar een kandidaat kan tot premier worden gekozen als hij meer stemmen voor dan tegen heeft - er zijn altijd partijen die zich van het stemmen voor een premier onthouden. Gezien de verhoudingen in het parlement, heeft de PP alleen de steun van Vox, terwijl Sánchez kan rekenen op de regionale Catalaanse en Baskische partijen die zijn minderheidsregering de afgelopen vier jaar hebben gesteund. Daarmee zou hij hij eenvoudig herkozen kunnen worden.

Niet in de buurt van absolute meerderheid

De PP had gehoopt in zijn eentje de meerderheid van 176 zetels te behalen om de radicalen van Vox niet nodig te hebben bij het vormen van een regering, maar komt daar met ongeveer 131 zetels lang niet in de buurt. PP vertrouwde erop de grote zege in de regionale en lokale verkiezingen van eind mei uit te bouwen; in verschillende regioparlementen en gemeenteraden hebben PP en Vox partijen elkaar gevonden om de PSOE daar de macht te ontnemen.

Volledig scherm Alberto Núñez Feijóo wint de verkiezingen met de Partido Popular. © AFP

In die plaatsen lukt het Vox om zijn uiterst conservatieve gedachtegoed door te voeren. Zo heeft het regenboogvlaggen van officiële gebouwen laten weghalen omdat de partij slechts gelooft in het traditionele gezin van man, vrouw en kinderen. Als progressief beschouwde theaterstukken en evenementen zijn geschrapt, net als al bestaande fietspaden, en het stierenvechten wordt weer toegestaan in steden waar dat verboden was.

Afgeschrikt

Die macht blijkt toch een flink deel van de Spaanse kiezers te hebben afgeschrikt. Vox verliest een derde van zijn zetels, en de PP groeit niet zo veel als verwacht. Premier Sánchez, die over de laatste vier jaar goede economische resultaten kon presenteren (de laagste werkloosheid ooit, verhoging van de pensioenen en het minimumsalaris), waarschuwde in zijn campagne voor het gevaar van een extreem conservatieve regering. ,,Wilt u maandag in 2023 wakker worden of in 1973?” vroeg hij de kiezers – in 1973 bestond de dictatuur van generaal Franco nog.

De socialisten van Sánchez boekten vooral een enorme winst in Catalonië, ten koste van de regionale partijen die voor de onafhankelijkheid zijn. Die regio werd door de leider van Vox, Santiago Abascal, bedreigd met ‘meer spanningen dan ooit’. Hij zou, als Vox in de regering zou komen, afrekenen met die hang naar onafhankelijkheid. Met de keus voor de socialisten, lijken de Catalanen vooral strategisch te hebben gestemd.

