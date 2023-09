Excuses Air Canada voor passagiers die op ondergekotste stoelen moesten zitten

Bescher­ming van de olifant werkt: het aantal blijft stabiel

Goed nieuws van het olifantenfront. De populatie van het iconische dier is in zuidelijk Afrika licht gegroeid. In Angola, Botswana, Namibië, Zambia en Zimbabwe zijn in totaal bijna 228.000 dieren geteld. In Livingstone, in Zambia, werd donderdag de uitkomst gepresenteerd van de grootste olifantentelling ooit. Christiaan Van der Hoeven, olifantenspecialist bij World Wide Fund for Nature (WWF) is een tevreden man.