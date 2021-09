Ex-woordvoerster Witte Huis doet boekje open over ‘angstaanjagende driftbuien’ van Trump

In het boek I’ll take your questions now beschrijft Stephanie Grisham een ‘temperamentvolle, liegende en seksistische’ Trump. Grisham was tussen juli 2019 en april 2020 woordvoerster, maar was nooit verantwoordelijk voor de dagelijkse persbriefing. Nadien werd zij chef van het kabinet van first lady Melania Trump.

Grisham beweert in haar boek dat de ‘angstaanjagende driftbuien’ van Trump, die nog steeds massale steun geniet onder Republikeinse kiezers, enkel tot bedaren gebracht konden worden door zijn favoriete muziek te spelen. Het zou onder meer gaan om het nummer ‘Memory’ uit de musical Cats. Trump kreeg daarom de bijnaam ‘Music Man'.

De voormalige woordvoerster verklaart in haar boek ook dat Trump een vrouwelijke stafmedewerker naar zijn cabine in Air Force One had laten komen, ‘om naar haar billen te kijken’. Verder doet ze enkele details uit de doeken over een ontmoeting tussen Trump en Russisch president Vladimir Poetin in 2019. Volgens Grisham zei Trump, in afwezigheid van journalisten, dat hij ‘een paar minuten hard tegen hem zou zijn, maar dat ze konden praten zodra de camera’s weg waren’.

Grisham, die haar functie bij Melania Trump neerlegde na de bestorming van het Capitool in januari, vertelt ook hoe de voormalige president voor het publiek verborgen hield dat hij in 2019 een endoscopisch onderzoek van de dikke darm liet uitvoeren.

Stephanie Grisham beschrijft ook, volgens de fragmenten gepubliceerd door de Washington Post en de New York Times, een Melania Trump die steeds vijandiger werd tegenover haar man na onthullingen over zijn affaire met een pornoactrice. Volgens de auteur vroeg de voormalige first lady bewust om zich bij haar publieke optredens te laten vergezellen door een knappe militair om haar man kwaad te maken.