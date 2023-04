Ex-Wagnersoldaten leggen huiveringwekkende bekentenissen af: ‘Zeker meer dan twintig kinderen en tieners doodgeschoten’

“Iedereen uitroeien”

Uldarov bekent dat hij een 5-jarig meisje vermoordde. ,,Ze was aan het schreeuwen, ze was een klein kind, ongeveer 5 à 6 jaar oud. En ik schoot haar in het hoofd.” De soldaat vertelt dat hij een kelder van een appartementsgebouw met zo’n 400 Oekraïense burgers moest ontruimen. Ongeveer 40 van hen waren kinderen. De Rus beweert dat “hij geen keuze had”. ,,Ik mocht niemand laten ontsnappen. Niemand. We hadden het bevel gekregen om iedereen uit de weg te ruimen”, klinkt het. ,,We doodden iedereen: vrouwen, mannen, gepensioneerden en kinderen, in het bijzonder de kleinsten.” De gruwelijkheden vonden volgens Uldarov vorige maand plaats.

De Rus bekende voorts dat Wagnerleden regelmatig oefenen hoe ze Oekraïense soldaten moeten vermoorden. ,,Voornamelijk met een mes. We snijden hun keel door en we filmen het. Toen Prigozhin zei dat we een hamer moesten gebruiken, namen we er één en doodden we daar iemand mee. Dat is zijn methode. Hij is een verschrikkelijk persoon”, aldus Uldarov over de Wagnerbaas.