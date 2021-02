Ex-vriendin (25) topvoetballer Jérôme Boateng week na breuk dood aangetroffen

De ex-vriendin van topvoetballer Jérôme Boateng (Bayern München) is gisteravond dood aangetroffen in haar woning in Berlijn. Het gaat om de 25-jarige Kasia Lenhardt, bekend van haar deelname aan het televisieprogramma Germany’s Next Top Model . Haar relatie met de Duits-Ghanese verdediger liep vorige week op de klippen, wat vervolgens flink in de media werd uitgemeten. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

Sara Kulka, een goede vriendin van het slachtoffer, maakte op Instagram het plotse overlijden van Lenhardt bekend. ‘Rust zacht. Jij geweldig persoon. Ik mis je en wat had ik graag afscheid van je willen nemen’, schrijft Kulka verdrietig onder een foto waarop de twee samen staan. ‘Ik hoop dat je nu je rust vindt en dat de waarheid boven water komt. Ik weet hoe graag je dat wilde. Ik zal je nooit vergeten en ik ken niemand die zo goed kon lachen als jij. Ik zal jouw familie veel kracht geven.’

Lees ook Deze topspelers dreigen transfervrij de deur uit te lopen

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Excuses

De 25-jarige Lenhardt was tot voor kort samen met 32-jarige voetballer Jérôme Boateng. Die maakte vorige week een einde aan de relatie, nadat zijn vriendin onder invloed van alcohol een ongeluk veroorzaakte in zijn Mini Cooper. In een verklaring liet de voormalig speler van Manchester City weten ‘dat het tijd was om verantwoordelijkheid te nemen’.

,,Zoals bekend heb ik mijn relatie met Kasia Lenhardt stopgezet. Onze wegen zijn vanaf nu gescheiden en hoewel het zeer spijtig is, is het de beste keuze voor mij en mijn familie”, aldus Boateng, die in totaal 15 maanden samen was met het model. ,,Ik moest deze stap wel nemen. Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die ik heb gekwetst, in het bijzonder mijn ex-vriendin Rebecca en onze kinderen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ontrouw

Lenhardt herkende zich niet in de verklaring en beschuldigde haar voormalige vriend van ‘leugens en voortdurende ontrouw’. ‘Dit is waar je de grens trekt’, schreef ze in haar laatste post op Instagram. En in haar stories: ,,Ik maakte een einde aan onze relatie vanwege al jouw leugens en ontrouw. Maar, ik wens je al het allerbeste!” Boating reageerde daarop weer met een forse beschuldiging. ,,Kasia werd mijn vriendin, nadat ze eerst de relatie met mijn ex-vriendin Rebecca om zeep had geholpen en ze mij chanteerde. Ik besloot desondanks om te blijven en het te proberen met haar”, zei hij tegen het Duitse blad Bild.

De ruzie tussen de twee liep uit op een groot mediacircus, waarbij ook de ex-vrouw van Boateng betrokken raakte. Ze bevestigde het verhaal van de voetballer en beweerde dat Lenhardt haar man in 2020 had afgepakt. ,,Als ze graag het slachtoffer wil spelen, zal ik alles publiceren wat ik in bezit heb, alle bewijzen”, schreef ze. ,,Kasia heeft mijn familie vernietigd voor haar eigen gewin. Ik laat haar Jérôme ook niet vernietigen. Ik laat haar niet het slachtoffer spelen. Ze heeft genoeg schade aangericht.”

Niet in actie

Jérôme Boateng heeft nog niet gereageerd op het overlijden van zijn ex. De verdediger komt in elk geval morgenavond niet in actie voor Bayern München, als de finale van het WK voor clubs tegen Tigres op de rol staat. Hij is vanwege de gebeurtenissen teruggekeerd naar Duitsland, zegt trainer Hans-Dieter Flick tegen Goal. ,,Het heeft ons allemaal aangegrepen. Jérôme is naar mijn kamer gekomen en heeft gevraagd of hij naar huis mocht. Zodra hij een negatieve testuitslag heeft, zal hij naar Duitsland vliegen. Hij zal derhalve tot nader order voorlopig niet beschikbaar zijn.”

De 25-jarige Kasia Lenhardt laat een zoon uit een eerdere relatie achter. De politie heeft in het onderzoek geen verdachte omstandigheden aangetroffen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.