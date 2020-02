Ex-president van Egypte Mubarak (91) overleden: ‘Zoveelste die niets voor het volk deed’

Door zijn tegenstanders werd hij wel de “laatste farao” genoemd, een verwijzing naar zijn lange en autoritaire leiderschap. Zijn jongere zoon Gamal was voorbestemd hem op te volgen toen de Arabische Lente in januari 2011 daar een stokje voor stak. Murarak ging in 2011 na 18 dagen van heftige protesten ten onder toen het Egyptische volk in opstand was gekomen tegen armoede, corruptie en de keiharde onderdrukking van protesten. Hij stond terecht voor de moord op meer dan 850 demonstranten door veiligheidstroepen in de laatste dagen van zijn regime. Uiteindelijk werd hij alleen schuldig bevonden aan fraude. Al in slechte gezondheid woonde hij zijn proces bij liggend in een ziekenhuisbed. Na zijn berechting lag de gevallen dictator vooral in het Maadi militaire ziekenhuis aan de zuidkant van Caïro. Vanuit zijn bewaakte kamer had hij - net als de farao's - uitzicht op de Nijl, zo werd gemeld. In 2017 kreeg hij een soort huisarrest in zijn villa in de sjieke wijk Heliopolis. Vorig jaar zag de Egyptische bevolking hem nog één keer in een video waarin hij herinneringen ophaalde aan de oorlog met Israël in 1973.