Ex-president Panama vrijgesproken van spionage

Verdwij­ning oud-top­man Philips in Kenia is nu moordonder­zoek

6:00 De nationale recherche in Kenia is een moordonderzoek gestart naar de verdwijning van de Nederlander Tob Cohen. De 69-jarige golfmagnaat en oud-topman van Philips verdween drie weken geleden spoorloos in Nairobi.