Ex-politieman 'Gorilla’ opgepakt voor invoer van 2,2 cocaïne

De geschorste politieman Jens V., bijgenaamd ‘Gorilla’ en werkzaam bij de PZ Grens, is opgepakt in een onderzoek naar de invoer van 2,2 ton cocaïne. Samen met drugscrimineel Chris N. uit Stabroek en Sohaib A. uit Berchem zit de gewezen politieman voorlopig in de gevangenis.

Volgens het Antwerpse parket startte de federale gerechtelijke politie (FGP) haar onderzoek met informatie over handel in xtc en de aanmaak van amfetamines. Er kwam ook een invoer van bijna 2,2 ton cocaïne in beeld die in maart 2022 werd aangetroffen. Het mislopen van die partij zou aanleiding gegeven hebben tot een liquidatie, waarvoor een wapen gezocht werd.

Quote Tegelijk met onze huiszoekin­gen woensdag werd ook in Nederland een politieac­tie georgani­seerd Kristof Aerts, Woordvoerder Antwerps parket

Woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “Woensdag werden in ons land huiszoekingen uitgevoerd in Berchem, Kapellen en Stabroek en werden vijf mensen gearresteerd. Het gaat om een 41-jarige man uit Berchem, een man van 42 uit Stabroek, diens ouders van 73 en 74 en een gewezen politie-inspecteur van 36 jaar uit Kapellen. Ook in Nederland werd gelijktijdig een politieactie georganiseerd, waarbij ook één verdachte werd gearresteerd. Bij de huiszoekingen in ons land werden een alarmpistool, anabolen en voertuigen in beslag genomen.”

30 maanden gevorderd

De gewezen politieman is Jens V. (36) uit Kapellen. Hij en zijn partner die ook wijkagente is, kwamen in februari 2022 in opspraak in een ander drugsonderzoek. Bij een huiszoeking bij hem thuis in Kapellen vonden speurders toen een zak met 350 xtc-pillen en 156 gram speed. De drugs lagen binnen handbereik van hun toen zevenjarige kind. Het proces over die zaak werd woensdag gevoerd. De procureur heeft tegen Jens V. 30 maanden celstraf gevorderd. De uitspraak volgt later deze maand.