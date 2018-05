Ex-minister Tillerson: Leugens bedreigen de Amerikaanse democratie

Luxemburgs parlement geschokt door dood staatsse­cre­ta­ris na debat

2:45 In Luxemburg is de staatssecretaris van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur, Camille Gira, gisteravond overleden. Tijdens een debat in het parlement werd de 59-jarige politicus van De Groenen onwel, waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar bezweek hij enkele uren later aan hartfalen.