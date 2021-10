Ex-man steekt influencer (30) na afwijzing in brand tijdens livestream, krijgt doodstraf

moordzaak chinaVoor het in brand steken van zijn ex-vrouw is een man uit China veroordeeld tot de doodstraf. Tot dat vonnis kwam de rechtbank in China donderdag, melden diverse landelijke media. De gruwelijke moord sloeg in het hele land in als een bom en wakkerde de discussie omtrent de bescherming van kwetsbare vrouwen wederom aan.

Het slachtoffer, de 30-jarige Lhamo, was een populaire vlogger die in de zuidelijke provincie Sichuan woonde. Bijna dagelijks maakte ze video’s over haar leven op Douyin, de Chinese versie van TikTok. Tijdens haar allerlaatste opname, waarin ze in haar keuken kookte en zong voor honderdduizenden volgers, ging het gruwelijk mis. Haar ex-man Tang Lu stormde uit het niets op haar af, goot benzine over haar heen en stak haar vervolgens in brand. Luisteraars konden het geschreeuw van de familie horen en belden massaal de politie.

De vrouw werd met zeer ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze twee weken later kwam te overlijden. ,,Ze zag eruit als een stuk houtskool”, vertelde haar zus tegen The New York Times. ,,Hij heeft bijna haar hele huid eraf gebrand.”

Doodsbang

De extreme actie van Tang Lu kwam volgens de zus niet uit de lucht vallen. Lhamo was doodsbang voor haar ex-man en vreesde al langer voor haar veiligheid en voor haar gezin. De man dreigde haar kinderen te vermoorden als zij niet bij hem terug zou komen. In blinde paniek waarschuwde de vrouw de politie, maar die zou haar smeekbedes links hebben laten liggen.

Uit vrees voor haar leven hertrouwde Lhamo met haar ex, maar de mishandelingen gingen desondanks door. Toen Lhamo opnieuw scheidde en naar de autoriteiten stapte, kreeg ze te horen dat het een ‘persoonlijke familiekwestie was’ en dat de politie niets voor haar kon betekenen, vertelt haar zus.

Positie vrouwen

De zaak kreeg vanwege het gruwelijke karakter en de forse aantijgingen van de nabestaanden veel aandacht in China. Experts voerden volgens CNN ‘verhitte debatten’ over hoe het Chinese rechtssysteem er niet in slaagt om slachtoffers van huiselijk geweld te beschermen en daders te veroordelen. Formeel kent China een gelijkheid van seksen, maar in de praktijk worden vrouwen op grote schaal gediscrimineerd, gekleineerd en ongelijk behandeld.

In 2016 voerde de regering een nieuwe wet in om huiselijk geweld tot een minimum te beperken. Maar de straffen zijn minimaal en vrouwen zeggen dat straatverboden amper werken. Volgens Beijing Equality, een vrouwenrechtenorganisatie, zijn sinds de invoering van de wet meer dan negenhonderd vrouwen gestorven door toedoen van hun echtgenoten of partners.

Quote De acties van Tang hadden een afschuwe­lij­ke impact op onze samenle­ving. Deze extreem wrede misdaad verdient een zware straf

Geen genade

Het bestrijden van huiselijk geweld staat door de gewelddadige dood van Lhamo opnieuw hoog op de agenda. Tijdens de rechtszaak, die door miljoenen mensen op de voet werd gevolgd, toonde de rechter dan ook geen enkele genade voor de verdachte. ,,De acties van Tang hadden een afschuwelijke impact op onze samenleving. Deze extreem wrede misdaad verdient een zware straf”, luidde het oordeel.

