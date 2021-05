Ex-guerillera Tanja Nijmeijer vecht nu tegen onrecht via sociale media maar wordt beticht van leugens

De betogingen begonnen op 28 april vanwege een wetsvoorstel voor belastinghervorming, volgens critici een ramp voor de middenklasse die al zwaar lijdt onder de coronacrisis maar de rijken niet raakt. Het voorstel is voorlopig van tafel maar de protesten duren voort. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen en tientallen gewonden. Even zovele betogers worden vermist.

De agressie van de ordediensten vond volgens Nijmeijer afgelopen weekend plaats in de stad Cali. ‘Mensen uit de rijkste buurt in Cali halen hun wapens uit de kast om op klaarlichte dag vanuit gepantserde Toyota’s de inheemse gemeenschappen aan te vallen. Acht gewonden, onder wie Daniela Soto, emblematische studente en leider van inheemse gemeenschappen’, schreef ze bij een foto van de vrouw.

De Nederlandse, die in haar FARC-tijd voor de buitenwereld bekendstond als ‘Alexandra Nariño’, schreef eerder over het incident: ‘Inheemse bewakers aangevallen door Colombiaanse strijdkrachten en rechtse gewapende burgers in het zuiden van Cali. Negen inheemsen raakten gewond. Inheemse gemeenschappen zeggen: deze staking gaat niet over ideologieën of politiek. Het is een eis van het Colombiaanse volk voor verandering in de samenleving.’ Volgens Nijmeijer waren er op 1 mei al 940 gevallen van politiegeweld geregistreerd, 21 mensen vermoord en 672 mensen illegaal aangehouden door politie/leger.

Gangster-koningin

Senator María Fernanda Cabal van regeringspartij Centro Democrático reageerde, eveneens op sociale media, woedend. Cabal staat volgens Colombiaanse media bekend om haar controversiële uitspraken, waarbij ze niet schroomt om andersdenkenden fel te bekritiseren.

‘Geef antwoord op de bandiet Tanja, de Nederlandse minnares van Iván Márquez (een van de FARC-leiders, red.). Ze liegt nog steeds, haar dagboek is uit het Nederlands vertaald en op het moment dat ze het schreef, was ze teleurgesteld in de FARC vanwege de criminele behandeling van vrouwen. Alles veranderde voor $, ze werd een vooruitbetaalde gangster-koningin’, tweette ze.

‘La holandesa’ liet zich de publieke beledigingen zoals verwacht niet welgevallen. In scherpe bewoordingen las ze de politica de les en waarschuwde haar. ‘Ik roep je op om je kalm te houden en je te gedragen als een senator van de Republiek. Je brengt mijn lichamelijke integriteit in gevaar met je haatzaaiende taal vol laster en vrouwenhaat. Ik houd jou rechtstreeks verantwoordelijk voor alles wat mij overkomt.’

De Twitter-ruzie lijkt nog niet voorbij want Nijmeijer plaatste daarna opnieuw berichten over vermeende misstanden door leger en nationale politie met de boodschap: wordt vervolgd.

Volledig scherm Tanja Nijmeijer en haar vriend Boris Guevara in 2017. © AD

Onrecht

Nijmeijer sloot zich in 2002 aan bij de FARC. De toen 24-jarige Denekampse was tijdens een rondreis door Colombia onder de indruk geraakt van het sociale onrecht van de arme boerenbevolking. Na afronding van haar studie Romaanse talen en culturen in Groningen, keerde ze terug naar het Zuid-Amerikaanse land. Met haar toetreding dacht ze naar eigen zeggen te kunnen vechten voor de ‘goede zaak’ maar de guerrillabeweging bleek zich bezig te houden met illegale en strafbare praktijken. ‘Ellen’, haar bijnaam onder de guerrillastrijders, radicaliseerde en was onder meer betrokken bij aanslagen in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. In 2007 werd haar dagboek gevonden na een aanval van het Colombiaanse leger op het voormalige guerrillakamp waar ze had verbleven.

In 2012 maakte de guerillera als vertaler en onderhandelaar deel uit van een vredesdelegatie die in Oslo en op Cuba onderhandelde met de Colombiaanse regering. In 2014 gaf ze een interview aan Der Spiegel. Daarin blikte ze terug op haar tijd in de jungle maar had ze ook een antwoord op elke kritische vraag van het Duitse weekblad. Vier jaar later sloten de FARC en de regering een vredesakkoord. Het grootste deel van de ongeveer 7000 guerillastrijders leverde de wapens in. Daarmee kwam een eind aan terreur die ruim een halve eeuw had geduurd. Sindsdien gaat de ooit zo gevreesde guerrillabeweging door het leven als politieke partij. Nijmeijer keerde haar voormalige strijdgenoten begin vorig jaar de rug toe.

Volledig scherm 'Ellen' in januari 2017 in Colombia. © Getty Images