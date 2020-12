Ex-baas ruimteprogramma Israël: ‘Aliens bestaan en komen in vrede’

De inmiddels 87-jarige Haim Eshed is zeker niet de minste naam in de ruimtevaartwereld. De professor stond van 1981 tot 2010 aan het hoofd van het Israëlische ruimteprogramma en won driemaal de Israel Security Award, een onderscheiding die jaarlijks door de president van Israël wordt uitgereikt aan mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming van het land.



Vanwege zijn lange en indrukwekkende staat van dienst is Eshed bovendien opgenomen in de Wall of Fame van The National Air and Space Museum in Washington, waar de grootste collectie van ruimtevaartuigen in de wereld staat.

‘Ze willen geen massahysterie’

Eshed, nu al zo’n tien jaar gepensioneerd, is overtuigd van het bestaan van buitenaardse wezens en stelt dat zijn land en de Verenigde Staten er al langere tijd mee samenwerken.

,,Er is een overeenkomst tussen de Amerikaanse regering en de aliens”, claimt de gerespecteerde professor in de krant. ,,Ze hebben een contract met ons om hier experimenten te doen. Ze plegen onderzoek en proberen de hele structuur van het universum te begrijpen”, aldus Eshed.

Volgens hem is er een ondergrondse basis op Mars waar Amerikaanse astronauten samenwerken met vertegenwoordigers van de zogenoemde Galactic Federation. Hiermee suggereert Eshed dat de aliens bereid zijn tot samenwerking en dus in vrede komen.

Tijdens zijn presidentschap is Donald Trump op de hoogte gebracht van hun bestaan, stelt Eshed. ,,Maar de aliens vertelden ons: wacht, laat de mensen eerst kalmeren. Ze willen geen massahysterie beginnen. Ze willen wachten tot de mensheid evolueert en een stadium bereikt waarin we in het algemeen zullen begrijpen wat ruimte en ruimteschepen zijn.”

Verstand verloren

De 87-jarige man erkent dat zijn beweringen allesbehalve alledaags zijn. ,,Als ik vijf jaar geleden was gekomen met wat ik nu zeg, dan zou ik in het ziekenhuis zijn opgenomen. Maar ik heb niets te verliezen. Ik heb mijn diploma’s en prijzen behaald en ik word gerespecteerd op universiteiten in het buitenland, waar de trend ook aan het veranderen is”, aldus Eshed.

De opzienbarende uitspraken van Eshed lijken vooralsnog weinig indruk te maken. The Jewish Press, de grootste Amerikaanse weekkrant voor de joodse gemeenschap, sluit zelfs niet uit dat de hoogleraar ergens in de afgelopen tien jaar zijn verstand heeft verloren. ‘Eshed maakt misschien niet meer zo goed onderscheid tussen realiteit en fictie’, schrijft de krant.

Niet de eerste

Overigens is Eshed lang niet de enige uit de ruimtevaart die melding maakt van buitenaardse wezens. Zo durfde de eerste Britse astronaut Helen Patricia Sharman op basis van haar ervaringen in de ruimte te zeggen dat de mens zeker niet alleen is in het universum.

,,Zullen ze zijn zoals jij en ik, gemaakt van koolstof en stikstof? Misschien niet. Het is mogelijk dat ze hier nu zijn, maar we ze gewoon niet kunnen zien. Er zijn zoveel miljarden sterren in het universum dat er allerlei verschillende levensvormen moeten zijn die we nog niet kennen’’, stelde ze eerder dit jaar.

Waar begin je met zoeken naar buitenaards leven? Sterrenkundige Lucas Ellerbroek (Universiteit van Amsterdam) neemt je in zijn college mee op zoektocht: